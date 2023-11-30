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مشاريع الطاقة لا مجال للفشل أو التأخير

11/30/2023 4:26:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رامي خليل خريسات







‏يسجل للحكومة شفافيتها في الإعلان ان كميات الغاز المخزن لدينا محدودة ولا تكفي لأكثر من 60 يوما، ولا غرابة فقد مررنا بعثرات كثيره نرجو ان تنتهي ونبدأ عملاً مؤسسياً مستداماً عابراً لوزراء الطاقة.
فقد عانينا فتره انقطاع الغاز المصري وقبله الصخر الزيتي صاحب المساهمة الضعيفة في مزيج الطاقة الأردني، ذي المشاريع الممتدة سنين طويلة إلا أن غادرنا الاستونيون، لذلك للأسف عندنا مشاريع الطاقة لا تنتهي نهايات محمودة ومثمرة وعمر تنفيذها مفتوح بلا حدود. ونتمنى ألا يكون مصير مشاريع الهيدروجين القادمة سلحفانياً كما الصخر الزيتي، ضعيف المردود والفائدة كالطاقة المتجددة.
قد يقول البعض إن السبب هو الكلف وإن الأردن محدود الموارد لا يستطيع السير بسرعة في اتمام مشاريع الطاقة، لكن واقع مشاريع الهيدروجين الأخضر يشير إلى أن الحكومة لا تتكلف فلساً واحداً، حيث المطورين المتعاقد معهم يتحملون كلف الإنشاء والإنتاج، وفقط عند الانتهاء نشتري منهم وقوداً نظيفاً صديقاً للبيئة غير ضار بصحة المجتمع بل ونستطيع مشاركتهم فنصدر ونشغل أيدي اردنية بكثافة.
‏الهيدروجين يمكن استخراجه من الوقود الأحفوري كالفحم والغاز الطبيعي والنفط، لكن الأخضر هو الأفضل كونه ينتج باستخدام الطاقة المتجددة ولا نتكلف معه شراء البترول، لذلك يكون تحقيق حلم استخدام طاقة هيدروجينيّة صديقة للبيئة فقط بالطاقة المتجددة التي مواردها الداخلة في الإنتاج محلية فالريح والشمس هبة من الخالق.
تلك الطاقة المتجددة التي لم نملك القدرة على تخزينيها لأنها اما أن تكون مربوطة بجانب محطة توليد او مكان استهلاكها، او ان تنقل وتخزن بشكل مكلف في بطاريات خاصة غير صديقة للبيئة، واخيراً الطاقة الكهربائية المتولدة ليلاً تكون فائضة وتضيع هدراً.
‏لدينا الفرصة الآن متوفرة للسير قدما واصلاح ما فات لأن فاتورة الطاقة المليارية في الأردن مرهقة للخزينة وللمواطن وتغرقنا في المديونية التي تؤرقنا ليل نهار، بينما الهيدروجين جالب للنعم ينفث الأكسجين بدل الكربون الضار بالصحة، المفيد لقطاعات المستشفيات والاستخدامات الصناعية، ومنه تأتينا فوائد زراعية حيث ينتج عنه الامونيا التي هي كذلك مصدر للطاقة وتستخدم في صناعة الأسمدة مما يعزز الأمن الغذائي الأردني.
من مزايا الهيدروجين كما اسلفت إمكانية تصديره فيأتينا بالعملات الصعبة بدل النفط الثقيل الذي لا يستفاد منه الا استهلاكه المرهق مادياً وصحياً، والأهم انه وطاقة الرياح والشمس تغنينا عن الغاز المستورد المستنزف للعملات الصعبة الذي يضعف سيادتنا واستقلالية قرار الطاقة الذي اصبح وطنيا بامتياز.

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