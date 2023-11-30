استقرار أسعار الذهب محليا

استقرت أسعار الذهب في الأردن، الخميس، بحسب التسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



واستقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 41.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.60 دينار لجهة البيع.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.50 و36.90 دينار على التوالي.





