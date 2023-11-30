استقرار أسعار الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب في الأردن، الخميس، بحسب التسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
واستقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 41.30 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.50 و36.90 دينار على التوالي.
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