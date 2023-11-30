أسعار النفط تواصل ارتفاعها قبيل اجتماع مهم لـأوبك+

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الخميس، وذلك قبيل اجتماع مهم لمجموعة "أوبك+"، تناقش خلاله استراتيجية إنتاج الذهب الأسود.



وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 78.35 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.58% إلى 83.58 دولار للبرميل.

وأمس سجلت عقود الخام الأمريكي عند التسوية ارتفاعا بنحو 2% وأنهت التعاملات عند 77.86 دولار للبرميل، بينما أنهت عقود "برنت" التداولات عند 83.10 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.75%.



وتنتظر أسواق الطاقة اجتماع "أوبك+" اليوم، وسط توقعات بتمديد المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية.-(وكالات)

