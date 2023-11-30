الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.37%

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً نسبته (2.37%) لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، في حين ارتفع بنسبة 1.07% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023. أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة (4.54%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.





وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2023 ما مقداره 138.22 مقابل 141.58 لنفس الشهر من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2023 ما مقداره 138.22 مقابل 136.76 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. وعلى المستوى التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره135.61 مقابل 142.06 لنفس الفترة من عام 2022.



وعلى الصعيد السلعي فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 انخفاض "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة (1.76%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وانخفاض "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة (13.43%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، في حين ارتفعت "أسعار الكهرباء" بنسبة 5.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.





وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 0.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، و"أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، و"أسعار الكهرباء" بنسبة 3.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنفس الفترة من عام 2022، فقد انخفضت "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة (5.57%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، و"أسعار الكهرباء" بنسبة (1.83%) والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 3.69% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%.