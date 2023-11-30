الغد تنشر أهداف الاجتماع الأممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة والجهات المشاركة فيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- علمت "الغد" من مصادر مطلعة أهداف الاجتماع الأممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة الذي يستضيفه الأردن، غدا الخميس، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.
ومن المقرر أن يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة والتخفيف من الوضع المأساوي هناك.
وتاليا أهداف الاجتماع:
.دعا جلالة الملك لعقد هذا الاجتماع عالي المستوى، بمشاركة قادة منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية
.يشارك في الاجتماع مسؤولون أمميون ودوليون رفيعو المستوى:
oوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث
oالمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين
oرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر
oالرئيسة التنفيذية لميرسي كور، تجادا دوين ماكينا
oبالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الأونروا واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
oوممثلين عن حوالي 30 منظمة دولية إنسانية أخرى
oوأكثر من 30 سفيرا ودبلوماسيا
.يتناول الاجتماع آلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، والاتفاق على الخطوات القادمة بما بتعلق بالإغاثة الإنسانية في القطاع
.يهدف الاجتماع لضمان توافق جميع الأطراف المعنية على الخطوات القادمة ولمخاطبة المجتمع الدولي والدول المانحة بصوت واحد حول الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة، إضافة إلى الاحتياجات في المستقبل القريب.
.تتطلب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة استجابة سريعة، مع تحديد واضح لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين
.سيتضمن الاجتماع تقييما للوضع الإنساني الحالي في القطاع، بما في ذلك الاحتياجات الأساسية، كالغذاء، والمياه، والأدوية، والمسكن، والطاقة، والعمل على التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتلبيتها على الأرض
.يعقد الاجتماع ضمن إطار مبادرة "اجتماعات العقبة"، للتوصل إلى نهج شمولي للتنسيق بفاعلية للتخطيط للمساعدات الإنسانية وإيصالها، وردم الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود.
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