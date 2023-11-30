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الغد تنشر أهداف الاجتماع الأممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة والجهات المشاركة فيه

11/30/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- علمت "الغد" من مصادر مطلعة أهداف الاجتماع الأممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة الذي يستضيفه الأردن، غدا الخميس، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.
ومن المقرر أن يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة والتخفيف من الوضع المأساوي هناك.

وتاليا أهداف الاجتماع:
.دعا جلالة الملك لعقد هذا الاجتماع عالي المستوى، بمشاركة قادة منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية
.يشارك في الاجتماع مسؤولون أمميون ودوليون رفيعو المستوى:
oوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث
oالمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين
oرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر
oالرئيسة التنفيذية لميرسي كور، تجادا دوين ماكينا
oبالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الأونروا واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
oوممثلين عن حوالي 30 منظمة دولية إنسانية أخرى
oوأكثر من 30 سفيرا ودبلوماسيا
.يتناول الاجتماع آلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، والاتفاق على الخطوات القادمة بما بتعلق بالإغاثة الإنسانية في القطاع
.يهدف الاجتماع لضمان توافق جميع الأطراف المعنية على الخطوات القادمة ولمخاطبة المجتمع الدولي والدول المانحة بصوت واحد حول الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة، إضافة إلى الاحتياجات في المستقبل القريب.
.تتطلب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة استجابة سريعة، مع تحديد واضح لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين
.سيتضمن الاجتماع تقييما للوضع الإنساني الحالي في القطاع، بما في ذلك الاحتياجات الأساسية، كالغذاء، والمياه، والأدوية، والمسكن، والطاقة، والعمل على التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتلبيتها على الأرض
.يعقد الاجتماع ضمن إطار مبادرة "اجتماعات العقبة"، للتوصل إلى نهج شمولي للتنسيق بفاعلية للتخطيط للمساعدات الإنسانية وإيصالها، وردم الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود.

MENAFN30112023000072011014ID1107514773

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