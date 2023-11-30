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جلسة النواب تفقد النصاب بعد 70 دقيقة للمرة الثانية

11/30/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - فقدت الجلسة النيابية الرقابية نصابها للمرة الثانية بعد اقل من 70 دقيقة على انعقادها، وفق ما أشار إليه النائبان حسين الحراسيس وصالح العرموطي، جراء عدم وجود نصاب للجلسة، وهذا دفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الى رفعها.
وقال الحراسيس في جلسة المجلس صباح أمس، والتي أدار الجزء الأكبر منها النائب الأول عبد الرحيم المعايعة، "من المعيب المطالبة بجلسات رقابية، من دون أن يوجد تحت القبة أكثر من 40 نائبا".
وبرغم ذلك، فإن الجلسة التي كان يديرها المعايعة حينها، لم ترفع، واستمر النواب بمناقشة جدول أعمالها الذي تضمن أسئلة نيابية وردودا حكومية عليها، وبعد مرور 70 دقيقة عليها، عاد النائب صالح العرموطي للإشارة الى انعدام النصاب، مبينا ان الجلسة غير دستورية، وأي طعن في مخرجاتها سيجري التعامل معه، ولا يجوز استمرارها بهذا الشكل، رافضا مناقشة سؤاله لانعدام النصاب.
وبعد جدل واسع بين العرموطي والمعايعة، عاد الصفدي الى موقع الرئاسة معلنا عن رفع الجلسة لانعدام نصابها، موضحا ان عدد النواب الآن هو 57، مطالبا الأمانة العامة تسجيل اسماء الحضور، وقال "انكم تطلبون عقد جلسات رقابية، والحضور واضح"، تجدر الإشارة أن نصاب الجلسة هو 66 نائبا.
وفي الجلسة حوّل النواب عبير الجبور وفراس العجارمة، وزينب البدول، أسئلتهم حول التنمية الاجتماعية والمياه وإقليم البترا لاستجوابات، بينما اكتفى نواب بما ورد إليهم من أجوبة حكومية.
وكان نواب قد تحدثوا في مستهل الجلسة عن الحرب الوحشية التي تشنها قوات الكيان الصهيوني على قطاع غزة وجهود الأردن في وقف الحرب، وأكدوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يجسد صوت الحكمة، وعلى العالم دعم جهوده لوقف الحرب على غزة، ودعوته المستمرة للدفع الى حل الدولتين.
ونوهوا إلى أن جلالته طالما حذر من غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وخطورة إنكار الحق الفلسطيني، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة.
وأكدوا أهمية الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك والحكومة لوقف التصعيد والعدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وإدامة الهدنة.
وشدد النواب على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وتصدي الاردن لمحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
وقال نواب إن الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني مستمرة بدعمه، وتجلى ذلك بمتابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات الى الأهل في غزة، وهم مستمرون بتقديم الواجب تجاه الأشقاء، برغم القصف والدمار، كما أن ولي العهد أشرف على تجهيز مستشفى ميداني ثان في القطاع، وكذلك الأمر، كان لحديث جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأثر والتأثير في قناعات الرأي العام الغربي بشأن ما يجري في فلسطين المحتلة.
وأكدوا أننا في الأردن جبهة واحدة، قيادة ونواباً وأعياناً وحكومة وشعباً، وهذا الالتفاف الوطني حول قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، نتج عنه مواقف متناغمة وصلبة في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، وما قدمه الأردن تجاه الأشقاء، واجب الضمير، فنحن وإياهم أصحاب قضية ومصير وتاريخ مشترك.
وأشادوا بصمود الفلسطينيين على تراب أرضهم، وانتقدوا الصمت الدولي أمام المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النساء والأطفال والشيوخ، والصحفيين والطواقم الطبية، واستهداف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف وغيرها من المرافق والبنى التحتية.

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