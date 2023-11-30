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وسط رفض أردني قاطع.. أين تكمن خطورة فصل غزة عن الضفة؟

11/30/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- في الوقت الذي يؤكد فيه الأردن على أعلى مستوياته السياسية رفضه أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يرى خبراء أن الاحتلال يهدف إلى تقطيع أوصال غزة وفصلها عن الضفة الغربية ليسهل عليه تغيير واقعها وتهجير أهلها وسلب حقوقهم.
وكان حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، من التفكير بأي سيناريو يتعلق باحتلال غزة أو فصلها عن الضفة الغربية أو إقامة مناطق عازلة فيها، لما يشكله ذلك من خطورة على القضية الفلسطينية وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جدد جلالته تأكيد ذلك أول من أمس، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وفي السياق، رأى الخبير الأمني والعسكري الدكتور عمر الرداد أن "من بين أهم نتائج طوفان الأقصى إعادة القضية الفلسطينية برمتها إلى موقع الاهتمام الدولي، في حين يعمل الأردن ودول أخرى وفق هدف يبدو أنه تحقق إلى حد بعيد وهو إعادة الارتباط بين قطاع غزة والضفة الغربية، على عكس ما عملت عليه إسرائيل في محاولات فصل القطاع وتقطيع أوصاله".
وقال الرداد إن إعادة احتلال جزء من قطاع غزة، كما أعلن نتنياهو، يهدف إلى سحب ذلك على الضفة الغربية، وعرقلة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران.
وأضاف أنه "علاوة على ذلك، فإن جغرافيا قطاع غزة لا تحتمل إقامة منطقة عازلة إلا في إطار تحقيق الهدف الصهيوني المتمثل بتهجير سكانه إلى سيناء، وهو ما يرفضه الأردن".
من جانبه، قال الخبير السياسي والعسكري نضال أبو زيد: "في الحقيقة، الدور الأردني دور رائد في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، سواء تاريخيا أو جغرافيا أو ديموغرافيا، وبالتالي فإن الأردن تولى موضوع ريادة ورعاية الملف الفلسطيني".
وأضاف أبو زيد: "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، فإن الدور الأردني يجيء كدور ريادي في هذا المجال، من خلال تصعيد النبرة الخطابية الدبلوماسية، الأمر الذي على ما يبدو خفف من حدة الخطاب الأوروبي المتشدد تجاه ملف غزة".
وبين أن جولة جلالة الملك على أوروبا، وخاصة الجولة التي زار فيها بروكسل، دفعت باتجاه تغيير الخطاب في بعض الدول، وأهمها خطاب كندا الذي تغير مباشرة بعد جولة جلالة الملك".
ورأى أن هذا الأمر دفع بأن يكون للأردن دور متقدم في موضوع الخطاب السياسي، والتعاطي مع الملف الفلسطيني.
وأما فيما يتعلق بموضوع جزئية خطاب جلالة الملك حول موضوع منع أو عدم قبول فصل غزة عن ملف الضفة أو إقامة منطقة عازلة في هذا الجيب من المنطقة الفلسطينية، والذي يشكل 1 % من الأراضي المحتلة الفلسطينية، فإن جلالته أراد من هذا أن يوحي بأن الملف الفلسطيني يؤخذ كاملا ولا مجال لتجزئته، وبالتالي يكون التعامل معه كتلة واحدة أمام المجتمع الدولي.
وبين أن جلالته حذر من تجرئة هذا الملف والانفراد بموضوع غزة مع بعض دول الإقليم والانفراد بموضوع الضفة مع دول إقليم أخرى، الأمر الذي قد يضعف القدرة الدبلوماسية في التعاطي مع هذا الملف من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جلالة الملك ما يزال يصر على لاءاته الثلاثة التي أعلنها سابقا، وهي: لا لتقسيم الضفة، ولا لإقامة منطقة عازلة في غزة، ولا لموضوع التهجير، وبالتالي فإن جلالة الملك أراد التأكيد على موضوع حل الدولتين الذي ينادي به دائما في المحافل الدولية.
وأضاف أبو زيد: "بالتالي فإن منع فصل غزة عن الضفة، يعني الإصرار الأردني الذي يقوده جلالة الملك على موضوع حل الدولتين، وهو المبدأ الذي ينادي به الأردن منذ فترة طويلة".
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد مصالحة، إن موقف الأردن واضح في هذا الصدد، إذ يرفض بشكل مطلق أي تعديل أو تغيير من قبل سلطة الاحتلال فيما يتعلق بغزة، سواء بوصفها جزءا من دولة فلسطين، أو فيما يتعلق باحتلال شمالها، أو قضية التهجير منها، أو فصلها عن الضفة الغربية.
وبين مصالحة أن الاحتلال يحاول أن يغير الواقع في أي منطقة يحتلها، وما يجري حاليا من عدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، لتصفية المقاومة، فضلا عن جرائمه في قطاع غزة.
ورأى أن جلالة الملك ما فتئ يوضح دائما في تصريحاته المتوالية بأن غزة جزء من دولة فلسطين، وأن أي تغيير أو تعديل فيها مرفوض أردنيا بالمطلق.
وأضاف: "أعتقد أن البيئة الدولية رافضة حاليا كل إجراءات الاحتلال، التي تجاوزت كل الصلاحيات التي يعطيها القانون الدولي لها كقوة احتلال، وينبغي عليه ألا يغير الواقع التاريخي والقانوني على أي أرض يحتلها ولا أن يصادر حقوق المواطنين في هذه الأراضي".

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