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مع الفلسطينيين دائما: الأردن يكرس جهوده الإغاثية لمداواة الأهل في القطاع والضفة

11/30/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات ‏






عمان - يستمر الأردن في موقفه العروبي الفاعل بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين، واستمر منذ لحظة الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية قبل 75 عاما وحتى اليوم الذي يشن فيه الصهاينة حربهم الوحشية على قطاع غزة.
وقد استقر الوعي الرسمي والشعبي الأردني على أن قضية فلسطين، هي القضية المركزية للأردن والأمة. من هنا تجذرت رؤيته في خلق مناخات مساندة وفاعلة لمجابهة الاعتداءات الصهيونية وحروبها على الفلسطينيين، وهو ما يتمثل اليوم وأمس وفي كل مرحلة بأدائه الدبلوماسي والإغاثي الذي يقدمه للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما يستمر الأردن في تصدره لمهامه في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس الشريف، وفي الاتجاه ذاته، كان الأردن بقيادته الهاشمية على الدوام، يقدّم كل ما يلزم من أشكال المساندة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري عن أرضه التاريخية.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، جاءت المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية، المزودة بطواقم من ذوي الاختصاصات الطبية المختلفة، لتمثل أحد أهم أشكال الدعم الأردني في تقديم الرعاية الطبية، لمن تعرضوا لإصابات متنوعة جرّاء اعتداءات الاحتلال الوحشية والمتكررة على الفلسطينيين.
ففي العام 2000 أرسلت القوات المسلحة الأردنية، محطة علاجية إلى مدينة رام الله، بحيث يجري تبديلها وتزويدها بما يلزم من خبرات ومعدات ومستهلكات طبية مرة كل شهرين، وما تزال مستمرة في مهامها الى اليوم.
وبعد اجتياح الاحتلال الدموي والمُدمر على جنين في العام 2002، أرسلت محطة علاجية أخرى لتقديم المساندة الطبية ومعالجة المصابين الفلسطينيين، وقد استمر بقاؤها منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة الراهنة، وهذه أيضاً تم إدامة عملها بتبديل متتال مرة كل شهرين.
وفي نهايات العام 2008 ونتيجة لعدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة، أرسل المستشفى الميداني الأردني غزة/1 في كانون الثاني (يناير) 2009، واستمر لـ14 عاماً، اذ استقبل خلال هذه المدة نحو مليوني مراجع من الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وبعد مرور قرابة شهر على وصول المستشفى الميداني العسكري غزة/76، بدأت معركة طوفان الأقصى في الـ7-10-2023، والتي قادت إلى الحرب الأعنف على الإطلاق، والتي شنها الاحتلال على القطاع، بقصف عنيف مستمر لـ48 يوماً قبل إعلان أول هدنة توقفت فيه هذه الحرب، مخلفة وراءها أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني 70 % منهم أطفال ونساء، وأكثر من 40 ألف جريح.
عملت الأردن عبر التنسيق بين القوات المسلحة الأردنيةــ الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على إرسال مساعدات طبية وإغاثية الى قطاع غزة، فأنشأت جسرا جويا من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر، وصل عددها إلى 11 طائرة، بالإضافة لإرسال مساعدات طبية عاجلة جواً لمرتين إلى المستشفى الميداني العسكري بمدينة غزة، عبر إنزالها بالمظلات.
ومع تزايد عدد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخروج مستشفيات القطاع عن العمل، وجَّه جلالة الملك عبدالله الثاني بتجهيز مستشفيين وإرسالهما على وجه السرعة إلى فلسطين، الأول إلى مدينة نابلس في الضفة، والثاني إلى مدينة خان يونس جنوبي غزة.
وتصل سعة المستشفى الميداني الخاص غزة/2 في خان يونس لـ41 سريراً، ويضم أقسام: الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة، والرجال، والنساء، والخداج (سعة 41) حاضنة، والنسائية والتوليد، بالإضافة لمختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة، إلى جانب كادر يقدر بـ145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية، إضافة لإداريين، وتخصصات جراحة عامة وشرايين، وأعصاب، وصدر، ومسالك، وتجميل، وعظام، وأطفال، ووجه وفكين، وقد باشر المستشفى عمله، باستقبال الحالات الجراحية بالتنسيق مع القطاع الصحي في غزة، كما يستقبل المراجعين والحالات التي تراجع قسم الطوارئ.
أمّا "ميداني نابلس/1" فباشر عمله باستقبال المرضى والمراجعين في مدينة نابلس، ويضم فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات وبسعة 15 سريراً، للمساهمة بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس، ويتكون من 7 قاطرات، تضم: غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، ومختبرا وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم)، في حين بلغ عدد مراجعيه منذ افتتاحه قرابة الـ2000.

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