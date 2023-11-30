القسام تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على غزة

القسام تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على غزة
التاريخ
11/30/2023 4:24:49 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام اليوم الأربعاء، مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة وهم:
- شيري سلفرمان بيباس - كفير بيباس - أرئيل بيباس
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