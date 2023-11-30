-->

Friday, 01 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آلة إعلام المقاومة في غزة على بساطتها وصدقها نجحت باستقطاب تعاطف عالمي

11/30/2023 4:24:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - نجحت المقاومة الفلسطينية عبر الشفافية والصدق في إستراتيجيتها الإعلامية بعيدا عن الفبركة في كشف الحرب الهمجية، التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، ما يظهر عن تطور مذهل في قدراتها ومهاراتها الإعلامية والتي راكمتها على مدى سني الحصار لقطاع غزة.
الخط الاعلامي للمقاومة أظهر جدارة، وفهما عميقا، واستيعابا لعلوم النفس، والاجتماع، والاتصال رغم تواضع الإمكانات والوسائل، بما أتاح للمقاومة الاستغلال الجيد للإنترنت، ووسائطه التكنولوجية، ووسائل الإعلام البديل، والتقليدي في شن "حرب نفسية" موجعة ومربكة لـ "الكيان"؛ استثمارا وتسويقا لانتصارات المقاومة في المعركة البرية مع جيش الاحتلال على تخوم القطاع، ومن قبلها الهزيمة الساحقة في " طوفان الاقصى".
فقد شهدت الأيام الثمانية والأربعين (باستثناء ايام الهدنة) التي استغرقتها "العملية البرية"- لجيش الاحتلال ضد قطاع غزة الصامد تكثيفا وتنويعا فريدا لضربات "إعلامية"، سددتها المقاومة لـ "جيش الاحتلال"؛ بما حطم معنويات جنوده، وأوقع انقسامات حادة بين حكومته، وقادته ومواطنيه على السواء.
هذه الضربات الإعلامية ترافقت مع ضربات في ساحات القتال والتي لم تقل قوة موقعة خسائر فادحة بجنود وضباط لجيش الاحتلال وبعتاده وآلياته، فقد أعطبت المقاومة الفلسطينية 335 آلية مدرعة بواسطة كتائب القسام، حسب الناطق باسمها "أبو عبيدة"، مضافا إليها، ما دمرته سرايا القدس، وغيرهما من الفصائل، بما مفاده سقوط المئات من الجنود، قتلى، وأضعافهم جرحى.
بدا مع تنفيذ "طوفان الأقصى"، أن "المقاومة" لديها خطة إعلامية فعالة جدا- رغم بساطتها- تنبني على فكرة التوثيق بالفيديو للضربات والأعمال القتالية التي تقوم بها المقاومة ضد جيش الكيان الصهيوني؛ إدراكا منها لشغف رواد مواقع التواصل الاجتماعي (الإعلام البديل)، بمقاطع الفيديو والإقبال الشديد عليها، ما دام المحتوى متميزا، صادقا، يقدم جديدا، بعيدا عن الفبركة.
وقد وثقت الكتائب وقائع اقتحامها معسكرات جيش الاحتلال بغلاف غزة، وسجلت مقاطع بالصوت والصورة، لأعمال السيطرة على هذه المعسكرات، وقتل وأسْر مئات الجنود والضباط بها، واقتيادهم إلى القطاع.
وتعاطى "الإعلام العسكري لكتائب القسام"، بقيادة "أبو عبيدة"، بمهنية وحرفية عالية، فلم يبث كل المقاطع مرة واحدة، فتحتويها محركات البحث، وتبتلعها، دون إظهارها للجمهور المستهدف، فلا تكون مجدية، لا سيما، في ظل الدعاية المضادة للكيان الصهيوني، وتراكم الأحداث، وردود الأفعال العالمية وقتها.
فقد لجأت "القسام" إلى إذاعة المقاطع ونشرها على فترات متقطعة موزعة على عدة أيام، مما زاد من مفاعيلها وانتشارها عالميا، كما النار في الهشيم؛ فضحا في الداخل الإسرائيلي، لأسطورة "الجيش الذي لا يقهر، والعصي على الكسر، أو الاختراق"، وأمام الكون كله؛ وحشدا للرأي العام العربي، المكبل من أنظمة الحكم الانهزامية.
على هذا المنوال، سارت المقاومة: (كتائب القسام، وسرايا القدس)، بتوثيق اشتباكاتها وقتالها جنود "الاحتلال"، وتدمير آلياته المتوغلة لكيلومترات داخل القطاع، بـ "أدوات وأسلحة" تقليدية.. لكنها فتاكة بإرادة المقاتلين وعقيدتهم وعزمهم الذي لا يلين على النصر أو الشهادة.
هذه "المواد الإعلامية" أنهكت معنويات عناصر جيش الاحتلال – المحطمة أصلا منذ عملية طوفان الاقصى ما أسفر عن فرار "سرية" كاملة من ميدان القتال، وقيام الجيش بطرد قائدها، ونائبه من الخدمة، خشية انتقال عدوى الفرار بين الجنود، وامتناع آلاف الجنود عن الانضمام لوحداتهم العسكرية، (حسب صحف عبرية).
يتساند هذا كله مع "الخطابات النارية"، لـ "أبو عبيدة" الذي يحظى بمصداقية واسعة، عربيا وعالميا وداخل الدولة العبرية – بياناته يتم ترجمتها باللغة العبرية وغيرها بواسطة ناشطين- كونه ينشر بيانات موثقة من ميادين القتال. هذه الخطابات بحد ذاتها، كأنها "قنابل نفسية" حارقة لمعنويات الكيان الصهيوني كله، ضاربة لكافة مكوناته.
محطات تلفزة عالمية حرصت على بث رسائل أبو عبيدة، وذكرت وسائل إعلام عالمية سابقا أنه بمجرد ظهوره على الشاشة يسود صمت مطبق للاستماع لما يقول، وحتما حرصت تلك المحطات على ترجمة عباراته.
كلمات "أبو عبيدة"، ألهبت مشاعر الأحرار في كل بقاع الأرض، ودفعت الجميع لانتظار إطلالاته، للوقوف على الخبر اليقين عما يدور من معارك وقتال مع جيش الاحتلال، رغم هذا، فلم يسرف في الظهور، فلا يطل، إلا ليعلن جديدا.
"أبو عبيدة"، مارس- مع الإعلام العسكري للمقاومة- "حربا نفسية قاسية"، بحسب توصيف رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو.
من هذه الحرب إعلان "أبو عبيدة" غير مرة، أن "المقاومة" راغبة في إطلاق سراح الأسرى المدنيين الإسرائيليين حال توفر الظروف الأمنية الملائمة، إلا أن غطرسة "نتنياهو ورفاقه الصهاينة" المتطرفين، تعرقل ذلك، وتدفعهم للعدوان على غزة بوحشية؛ أملا في تركيع المقاومة، وهو ما ساهم في إثارة الرأي العام الإسرائيلي ضد نتنياهو.
فوق ذلك كان لمقاطع الفيديو للأسيرات الإسرائيليات التي نشرتها كتائب القسام، وهاجمن فيها نتنياهو، لتقاعسه عن تحريرهن الاثر الكبير في أشعال الداخل الإسرائيلي، وأثار حراكا وانقساما حادا، ودفع أهالي الأسرى للاحتجاج ضد "نتنياهو"، بما اضطره في نهاية المطاف- مرغما- للدخول في صفقة لتبادل الأسرى، وقبول شروط "حماس" التي صدع الرؤوس، بتصريحاته العنترية عن محوها من الوجود.
"دولة الاحتلال"، لم تنجح في الترويج لأكاذيب، وافتراءات تصف "حركة حماس" ومقاتليها بالإرهاب والداعشية، على خلفية "طوفان الأقصى"، بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا، الذي ردد المزاعم الإسرائيلية بلا دليل، ولا حياء، ومعه قادة وساسة أوروبيون، وخلفهم جميعا وسائل إعلام غربية، متحيزة وعنصرية، مفتقدة للشرف المهني، وسرعان ما تكشف للعالم تلك الادعاءات، و"طوفان الأقصى" وجد مصوغات مبررة لدى كافة الشعوب المحبة للحرية، والتي أكدت أنه السبيل الوحيد للحرية، والتعبير عن الغضب للقطاع المحاصر منذ 17 عاما.
وما عزز تلاشي الأكاذيب التي حاول الاحتلال تسويقها صور الأسرى الإسرائيليين، وهم يودعون مقاتلي القسام بود، وحنو، وصدق، عند مغادرتهم غزة- على مرأى من العالم كله-؛ إنفاذا لصفقة تبادل الأسرى، وكذا شهادات أسيرات لوسائل إعلام عبرية، عن حسن أخلاق "القسام"، ورعايتهم لهن. لذا، قرر الاحتلال منع الأسرى الإسرائيليين، وعائلاتهم من التعاطي مع وسائل الإعلام.
لقد أنجزت "المقاومة" نصرا كبيرا، مستحقا، في حربها النفسية، مقابل الهجمة الشرسة للاحتلال الصهيوني. وهزمته رغم قدراته في المجال الاعلامي الذي استند على مدى سني الاحتلال في تزييف الحقائق وممارسة الكذب والتضليل، وسلاح المقاومة الاكبر كان الايمان بعدالة القضية الفلسطينية، والتسلح بالمعرفة، والعزيمة القوية.-(وكالات)

MENAFN30112023000072011014ID1107514765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث