-->

Friday, 01 December 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل ينجح رؤساء الاستخبارات المجتمعين في قطر بإنهاء الحرب على غزة؟

11/30/2023 4:24:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - يرى مراقبون ومحللون أن اجتماعات، قمة قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) والإسرائيلية والمصرية، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قطر تأتي بالإضافة إلى البحث في قضية العدوان على غزة للبحث في ملف تحرير كافة الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.
وذكرت تقارير أنه تمت خلال تلك الاجتماعات مناقشة خطط توسيع عدد الرهائن الذين يتم الإفراج عنهم لتشمل الرجال والجنود.
وقال مصدر مطلع على المناقشات إن المجتمعين توصلوا لاتفاق على تمديد فترة الهدنة بين الاحتلال وحماس من أجل إخراج المزيد من الأسرى من غزة.
وكان مصدر مطلع قال إن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام".
وقال المصدر إن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة وبنفس الشروط".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيعمل خلال زيارته لإسرائيل خلال الأيام المقبلة على تمديد وقف إطلاق النار المؤقت للسماح بالإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن استمرار الهدنة المؤقتة يعني عودة مزيد من المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم وعائلاتهم.
من جانبها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" -عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع- أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية يجري مباحثات بشأن جوانب أخرى من الصراع في غزة.
وقال جوناثان أكوف، الأستاذ بقسم دراسات الاستخبارات والأمن القومي بجامعة كارولينا، إن "قضية غزة شديدة التعقيد، والاجتماع بين رؤساء الاستخبارات مثير للاهتمام والاستغراب".
وأضاف أن هذا الاجتماع يبدو نوعا من الاعتراف بأن القنوات الدبلوماسية التقليدية لا يمكن أن تعمل بفعالية. وهي تستعين بمصادر مجتمع الاستخبارات الأميركي. "ومن الواضح أن المهمة الأساسية لوكالة الاستخبارات المركزية ليست الدبلوماسية".
من ناحية أخرى، يرى تشارلز دان، المسؤول السابق في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، أن احتمال التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يبدو بعيدا.
ويرى مراقبون أنه كلما طال أمد الهدن، تعاظمت الضغوط السياسية على تل أبيب والولايات المتحدة لتجنب تجدد العمل العسكري، وهي حقيقة لم تغب عن قادة إسرائيل.
بدوره، عبر نيد لازاروس، وهو محاضر متخصص في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن الأميركية، عن تشاؤمه، وقال إن "اجتماع رؤساء الاستخبارات في قطر لن يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وقال "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن أرى بها احتمال حدوث ذلك هي إذا وافقت حركة حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين يزيد عددهم على 150 رهينة مقابل وقف إطلاق نار طويل الأمد، معربا عن اعتقاده أنه من غير المرجح أن تفعل حماس ذلك".-(وكالات)

MENAFN30112023000072011014ID1107514764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث