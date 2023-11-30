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هدنة غزة تحول فوهة العدوان نحو جنين ومناطق بالضفة

11/30/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الأراضي الفلسطينية - فيما تبجح جيش الاحتلال بإعلانه تصفية قائدين في كتيبة جنين صورت عدسات الكاميرات لحظة استهداف قناصته لطفلين فلسطينيين خلال عملية اقتحام جديدة لجنين شهدت اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفلين الشهيدين هما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).
وتعرض الطفلان لإطلاق النار خلال وجودهما أمام منزل عائلة أحدهما في حي البساتين.
وفي خرق فاضح للهدنة في غزة أطلقت مدفعية الاحتلال أمس عدة قذائف صوب منازل لفلسطينيين في حيي النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاشتعال النار وتصاعد الدخان منهما.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومحيط مخيمها في وقت مبكر من مساء أول من أمس، في إطار سلسلة من الاقتحامات المتصاعدة بالضفة الغربية منذ إطلاق المقاومة معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وحاصرت القوات المتوغلة مستشفيات في جنين وأعاقت وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين، وأعلنت المدينة منطقة عسكرية مغلقة.
وفجر جيش الاحتلال منزلين على الأقل في حي الدمج بمخيم جنين بعد إخلائهما من ساكنيهما.
وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر إن قوات الاحتلال تمركزت في ساحات المستشفى والمناطق القريبة وأعاقت وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، وقالت سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) إن عناصرها في كتيبة جنين خاضوا مواجهات لساعات طويلة مع قوات الاحتلال وكبدوها خسائر كبيرة.
وأضافت سرايا القدس في بيان أن مقاتليها نفذوا كمائن وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف العدو.
وبثت فيديوهات وثقت الدخان المتصاعد جراء تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.
في المقابل، قال جيش الاحتلال وجهاز الشاباك في بيان مشترك إنه تم اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين، أحدهما محمد الزبيدي قائد كتيبة جنين.
وعقب اجتياح لـ 18 ساعة عاث خلالها الاحتلال فسادا في جنين انسحب عصر أمس من المدينة.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك أن من بين المعتقلين طفلا، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 3300 فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
الاقتحامات لم تقتصر على جنين، فقد طالت أمس، ضاحية شويكة وعددا من بلدات الشعراوية شمال طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة في أحياء الضاحية، وأجرت عملية تمشيط وتفتيش في المنطقة.
وأضافت المصادر، أن قوات أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت بلدتي نزلة عيسى وباقة الشرقية، وأطراف القرى والبلدات المجاورة لهما، وتمركزت عند مداخلهما وسط عمليات تفتيش في الشوارع والأحياء.
وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس قرى تل جنوب غرب نابلس، وصرة غربا، ومادما جنوبا.
وقالت مصادر محلية وأمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرى الثلاث بشكل متزامن، وتمركزت في شوارعها.
وفي أريحا اقتحمت قوات الاحتلال ليلة أمس، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر، معززة بجرافة عسكرية، واقتحمت عدة منازل لفلسطينيين وتمركزت بأحد أحياء مخيم عين السلطان. واعتقلت في اريحا عددا من الفلسطينيين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
ودارت مواجهات عنيفة في أريحا بين الفلسطينيين تخللها إطلاق الاحتلال الرصاص الحي.
وترافق مع عدوان الاحتلال على الفلسطينيين بالضفة باعتداءات مماثلة من قطعان مستوطنيه الذين أحرق بعضهم أراضي زراعية في قرية قريوت جنوب نابلس، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
وسجل الإعلام الفلسطيني أكثر من حادثة للمستعمرين طردوا خلالها مزارعين من أراضيهم بقوة السلاح وبحماية جنود الاحتلال.-(وكالات)

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