تفاصيل صفقة تبادل الأسرى الجديدة وجنسيات المفرج عنهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن أعداد وجنسيات الاسرى الذين تم الافراج عنهم الليلة .
وقال إن قائمة الاسرى الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تتضمن 16 فتاة و14 امرأة.
أما المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمنون 5 فتيات و5 نساء منهم من مزدوجي الجنسية وهم ( فتاة هولندية - ثلاثة ألمان
- أمريكية واحدة).
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