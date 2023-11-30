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تفاصيل صفقة تبادل الأسرى الجديدة وجنسيات المفرج عنهم

11/30/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن أعداد وجنسيات الاسرى الذين تم الافراج عنهم الليلة .

وقال إن قائمة الاسرى الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تتضمن 16 فتاة و14 امرأة.

أما المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمنون 5 فتيات و5 نساء منهم من مزدوجي الجنسية وهم ( فتاة هولندية - ثلاثة ألمان - أمريكية واحدة).

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