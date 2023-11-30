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نتنياهو لـ بايدن: شن عملية عسكرية جنوب قطاع غزة أمر ضروري

11/30/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الامريكي بايدن أبلغ نتنياهو قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة جنوبي غزة.

كما أبلغ نتنياهو بايدن ضرورة شن عملية عسكرية جنوبي غزة لتحقيق هدف تدمير حماس.

فيما أبلغ بايدن نتنياهو بأن طريقة عملية إسرائيل العسكرية شمالي غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب. وكالات

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