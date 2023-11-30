نتنياهو لـ بايدن: شن عملية عسكرية جنوب قطاع غزة أمر ضروري

نتنياهو لـ بايدن: شن عملية عسكرية جنوب قطاع غزة أمر ضروري
التاريخ
11/30/2023 4:24:45 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الامريكي بايدن أبلغ نتنياهو قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة جنوبي غزة.
كما أبلغ نتنياهو بايدن ضرورة شن عملية عسكرية جنوبي غزة لتحقيق هدف تدمير حماس.
فيما أبلغ بايدن نتنياهو بأن طريقة عملية إسرائيل العسكرية شمالي غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب. وكالات
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