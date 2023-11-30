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الصحة العالمية تطلق تحذيراً يخص قطاع غزة

11/30/2023 4:24:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الأمراض الوبائية تهدد قطاع غزة.

وقال رئيس برنامج الطوارئ ب‍منظمة الصحة العالمية إن "هناك خطرا كبيرا للإصابة بأمراض وبائية في غزة".

وأشارت المنظمة إلى "تعقد الكشف عن أمراض معدية بغزة لصعوبة إرسال عينات إلى الضفة الغربية لفحصها". وكالات




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