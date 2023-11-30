الصحة العالمية تطلق تحذيراً يخص قطاع غزة
التاريخ
11/30/2023 4:24:44 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الأمراض الوبائية تهدد قطاع غزة.
وقال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن "هناك خطرا كبيرا للإصابة بأمراض وبائية في غزة".
وأشارت المنظمة إلى "تعقد الكشف عن أمراض معدية بغزة لصعوبة إرسال عينات إلى الضفة الغربية لفحصها". وكالات
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