وزير الخارجية الأميركي في تل أبيب لبحث هدنة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب اليوم الخميس، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن مع القادة الإسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة التي شهدت قيام المقاومة في غزة بإطلاق سراح أسرى وقيام إسرائيل بالإفراج عن فلسطينيين من سجونها، إلى جانب سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة. وكالات
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