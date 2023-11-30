-->

Friday, 01 December 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكشف عن الحالة الصحية لأمير الكويت عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ

11/30/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشف الديوان الأميري الكويتي مساء أمس الأربعاء عن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ اليوم.

وأفاد الشيخ محمد العبد الله الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري بأن حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية "مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم".


وأهاب الديوان الاميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى الله أن يمن على أمير البلاد بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية". وكالات

MENAFN30112023000072011014ID1107514757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث