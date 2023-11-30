الكشف عن الحالة الصحية لأمير الكويت عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ

كشف الديوان الأميري الكويتي مساء أمس الأربعاء عن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ اليوم.

وأفاد الشيخ محمد العبد الله الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري بأن حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية "مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم".



وأهاب الديوان الاميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى الله أن يمن على أمير البلاد بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية". وكالات



