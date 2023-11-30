الكشف عن الحالة الصحية لأمير الكويت عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الديوان الأميري الكويتي مساء أمس الأربعاء عن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ اليوم.
وأفاد الشيخ محمد العبد الله الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري بأن حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية "مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم".
وأهاب الديوان الاميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى الله أن يمن على أمير البلاد بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية". وكالات
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