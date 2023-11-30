العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى شمال قطاع غزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى شمال قطاع غزة
التاريخ
11/30/2023 4:24:42 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عثرت طواقم طبية، على جثامين متحللة جزئيا لخمسة أطفال خُدّج ارتقوا في مستشفى النصر للأطفال شمال قطاع غزة.
وقال مصدر طبي فلسطيني إن جنود الاحتلال أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا من الدخول إلى الجناح، ليعثروا على جثامين خمسة أطفال خُدّج متحللة جزئيا، بعد أن تركهم الاحتلال وانسحب من المستشفى. وفا
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