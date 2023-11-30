العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى شمال قطاع غزة

عثرت طواقم طبية، على جثامين متحللة جزئيا لخمسة أطفال خُدّج ارتقوا في مستشفى النصر للأطفال شمال قطاع غزة.



وقال مصدر طبي فلسطيني إن جنود الاحتلال أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا من الدخول إلى الجناح، ليعثروا على جثامين خمسة أطفال خُدّج متحللة جزئيا، بعد أن تركهم الاحتلال وانسحب من المستشفى. وفا