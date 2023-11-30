الأسيرة المحررة لمى خاطر: تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات

الأسيرة المحررة لمى خاطر: تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات
التاريخ
11/30/2023 4:24:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الأسيرة المحررة لمى خاطر لحظة خروجها من سجون الاحتلال ضمن صفقة لتبادل الاسرى بين حماس والاحتلال إنه تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات من قطاع غزة وتقييد أقدامهن وأيديهن وتعصيب أعينهن وإلباسهن ملابس أسرى الحرب.
وكشفت عن انه تم اختطاف حوالي 10 أسيرات من شمال قطاع غزة وتم عزلهن عن بقية الأسيرات.
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