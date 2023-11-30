الأسيرة المحررة لمى خاطر: تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات

قالت الأسيرة المحررة لمى خاطر لحظة خروجها من سجون الاحتلال ضمن صفقة لتبادل الاسرى بين حماس والاحتلال إنه تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات من قطاع غزة وتقييد أقدامهن وأيديهن وتعصيب أعينهن وإلباسهن ملابس أسرى الحرب.

وكشفت عن انه تم اختطاف حوالي 10 أسيرات من شمال قطاع غزة وتم عزلهن عن بقية الأسيرات.