-->

Friday, 01 December 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسيرة المحررة لمى خاطر: تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات

11/30/2023 4:24:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت الأسيرة المحررة لمى خاطر لحظة خروجها من سجون الاحتلال ضمن صفقة لتبادل الاسرى بين حماس والاحتلال إنه تم نزع الحجاب عن الأسيرات المختطفات من قطاع غزة وتقييد أقدامهن وأيديهن وتعصيب أعينهن وإلباسهن ملابس أسرى الحرب.

وكشفت عن انه تم اختطاف حوالي 10 أسيرات من شمال قطاع غزة وتم عزلهن عن بقية الأسيرات.

MENAFN30112023000072011014ID1107514755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث