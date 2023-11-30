الاحتلال يقتحم مدينة طوباس
التاريخ
11/30/2023 4:24:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بأن الاحتلال اقتحم المدينة بآليات عسكرية وانتشر في عدة أحياء، وسط إطلاق نار. وفا
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