وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر
التاريخ
11/30/2023 4:24:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.
وأعلنت شركة وزير الخارجية الراحل "كيسنجر أسوشيتس"، في بيان، الخميس، عن وفاته. وكالات
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