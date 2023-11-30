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تمديد الهدنة في غزة ليوم سابع

11/30/2023 4:24:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تمديد الهدنة في غزة ليوم سابع قبيل مدة قصيرة من انتهائها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القائمة الجديدة من الأسرى التي ستفرج عنهم حماس تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.

بدورها، أعلنت حركة حماس أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.

من جهتها، أعلنت الخارجية القطرية توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك، رغم بعض العقبات، التي واجهت الوسطاء، اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة التي أسفرت حتى الآن، بعد 6 أيام، عن تبادل عشرات الأسرى بين الطرفين.-(وكالات)

وكانت كتائب القسام طلبت، قبيل الاتفاق على تمديد الهدنة اليوم، من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبا لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة، فيما أعلنت حركة حماس، الخميس، أن إسرائيل رفضت تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم.

كذلك، هدد مصدر إسرائيلي بإنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.

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