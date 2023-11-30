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استشهاد شاب و4 إصابات برصاص الاحتلال في رام الله

11/30/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، ، فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية لوكالة "وفا"، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط امام سجن عوفر العسكري.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

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