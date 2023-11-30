استشهاد شاب و4 إصابات برصاص الاحتلال في رام الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شاب فلسطيني
وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري،
في بلدة بيتونيا غربي رام الله، ، فجر اليوم الخميس.
وأفادت مصادر
طبية لوكالة "وفا"، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية
بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4
بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط امام سجن عوفر العسكري.
وكانت قوات
الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على
أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى
اندلاع مواجهات مع المواطنين.
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