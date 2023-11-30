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الرئيس الصيني يدعو لتطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة

11/30/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه يجب تطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة وإقامة دولته في أسرع وقت ممكن.

وجاء في البرقية التي وزع تلفزيون الصين المركزي نصها اليوم الخميس: "يجب استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن، ويجب تطبيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والبقاء والعودة في أسرع وقت ممكن".

وشدد الزعيم الصيني، على أن الدروس المستقاة من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، توضح وتؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن المستدام إلا من خلال الالتزام بمفهوم الأمن المشترك.

اليوم الخميس، نشرت وزارة الخارجية الصينية وثيقة من خمس نقاط، تحدد موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وفيها تدعو بكين، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، وحماية المدنيين، وتؤكد كذلك على أن المخرج من هذا الوضع هو العودة إلى خطة "دولتين لشعبين"، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. RT


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