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زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

11/30/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد مراسل الجزيرة بأن زوارق إسرائيلية قصفت ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت كلٌّ من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمديد الهدنة المؤقتة حتى صباح غد الجمعة.

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