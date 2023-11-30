الاحتلال: منفذا هجوم القدس ينتميان لحماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الشرطة
الإسرائيلية إن منفذي هجوم القدس، شقيقان وهما أسيران سابقان ينتميان لحركة
المقاومة الإسلامية (حماس) من قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة.
وفي وقت سابق
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 فلسطينيين قاموا بإطلاق النار عند مستوطنة
راموت بالقدس قبل أن "تتم تصفيتهم".
وأعلنت هيئة
الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح الذي وقع عند المدخل الشمالي
الغربي للقدس المحتلة إلى 3 إسرائيليين.
MENAFN30112023000072011014ID1107514746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.