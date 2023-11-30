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الاحتلال: منفذا هجوم القدس ينتميان لحماس

11/30/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي هجوم القدس، شقيقان وهما أسيران سابقان ينتميان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 فلسطينيين قاموا بإطلاق النار عند مستوطنة راموت بالقدس قبل أن "تتم تصفيتهم".

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح الذي وقع عند المدخل الشمالي الغربي للقدس المحتلة إلى 3 إسرائيليين.


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