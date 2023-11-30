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بن غفير يدعو الإسرائيليين لحمل سلاحهم بعد هجوم القدس

11/30/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم، وذلك بعد هجوم القدس الذي أوقع 3 قتلى إسرائيليين وعددا من الجرحى.

واتهم بن غفير من وصفهم بناشطين من حماس بتنفيذ الهجوم وقال، إن الحركة "تتحدث معنا بلسانين ويجب ألا نسمح بذلك"، وفق تعبيره.

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