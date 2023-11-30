بن غفير يدعو الإسرائيليين لحمل سلاحهم بعد هجوم القدس

بن غفير يدعو الإسرائيليين لحمل سلاحهم بعد هجوم القدس
التاريخ
11/30/2023 4:24:39 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم، وذلك بعد هجوم القدس الذي أوقع 3 قتلى إسرائيليين وعددا من الجرحى.
واتهم بن غفير من وصفهم بناشطين من حماس بتنفيذ الهجوم وقال، إن الحركة "تتحدث معنا بلسانين ويجب ألا نسمح بذلك"، وفق تعبيره.
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