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المواصفات: استمرار استقبال تكاسي العاصمة لتعديل التعرفة الجمعة والسبت

11/30/2023 4:24:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير خلال تفقّدها مركز التّحقق المترولوجيّ، للاطلاع على سير عمليّة التّحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة، مواصلة العمل في المركز خلال أيام الجمعة والسّبت من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً.
وقالت المهندسة الزّهير، إن هذا الإجراء يهدف إلى الإسراع في إتمام التّعديل وخدمة مستخدمي ومالكي سيّارات الأجرة، مبيّنه أنّه تمّ التّحقق من (2152) عدّاد سيّارة أجرة خلال الأربعة أيّام الأولى منذ بدء نفاذ التّعرفة الجديدة صباح الأحد الماضي.
وأكّدت الزّهير على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تمتلك محطة إلكترونية متطورة لفحص ومعايرة والتحقق من عدادات التاكسي بقدرة استيعابية عالية، بحيث يتم فحص كل ست سيارات تاكسي في وقت واحد، ويديرها موظفون متخصصون ذوو كفاءة وانتاجية وخبرة عالية.
ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد (37) قرشاً، والتعرفة الكيلومترية (26) قرشا لكل كم، وستصبح تعرفة الانتظار (26) فلساً لكل (35) ثانية للفترة الصباحيّة، فيما عُدّلت التّعرفة اللّيليّة لتصبح قيمةُ بدءِ الانطلاق "فتحة العداد" ليلاً (38) قرشاً ويحتسب (32) قرشاً لكل كم، و(32) فلساً عن كل (35) ثانية كتعرفة انتظار ليليّة.

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