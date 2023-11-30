الملك يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة

الملك يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة
التاريخ
11/30/2023 4:24:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأثناء،
اجتماعا طارئا في عمّان لمؤسسات دولية ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي عدد من الدول
حول الدعم الإنساني الطارئ لغزة.
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