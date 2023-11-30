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الملك يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة

11/30/2023 4:24:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأثناء، اجتماعا طارئا في عمّان لمؤسسات دولية ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي عدد من الدول حول الدعم الإنساني الطارئ لغزة.

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