-->

Friday, 01 December 2023 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني- إلى متى ستبقى المعاناة مستمرة؟

11/30/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع كل الأمل والترحيب بالهدنة وتمديديها يصادف اليوم ، يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونأمل من خلال تسليط الضوء في هذا اليوم على الواقع الصحي الذي لطالما نادينا بأهمية إيلائه الأولوية القصوى منذ بداية العدوان لإيماننا المطلق بأن الحفاظ على صحة الإنسان هي الأولوية القصوى، وقد تكون الأهم، وأننا على امتداد أيام العدوان والحرب المستمرة كنا ولا زلنا نشهد وضعا مأساويا شهدنا فيه تدميرا للبنية التحتية واختلالا كبيرا في كافة الخدمات الأساسية التي أدت استفحال صعوبة الوضع الصحي والإنساني، فقد دمرت المستشفيات وما آلت إليه تبعات النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ناهيك عن نقص مياه الشرب والأغذية، وهذا كله بدوره ينعكس سلبا على صحة المواطن الذي بات يعاني جسديا ونفسيا من المجهول في هذه الحرب العبثية، وأننا في حجماعة عمان نعمد إلى استنباط الحقائق من روح الأرقام المثبته والتي باتت معروفة والتي تعبر عن حجم الخسائر والإصابات والأمراض التي بدات بالانتشار والخوف من ظهور أمراض جديدة يصعب التعامل معها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تشكل بيئة خصبة لإنتشار الأمراض المعدية، وقد عكست لغة الأرقام الأخيرة أهمية ضرورة التدخل لتمديد الهدنة والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لضمان توفير المستلزمات الطبية والحياتية من غذاء وماء، اضافة إلى التمكن من تقديم العلاج في غزة أو نقل الجرحى إلى خارجها، فقد كان تصريح مدير عام منظمة الصحة العالمية جليا وواضحا ويعبر عن مدى جدية الوضع وفظاعة الموقف فقد بين الدكتور ادهانوم تودرس بأننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين العزل مبينا 1.3 مليون شخص أن يعيش حاليا في ملاجئ وأن الإكتظاظ ونقص الغذاء والماء والصرف الصحي والنظافة الأساسية وإدارة النفايات والحصول على الأدوية يؤدي إلى ارتفاع عدد الحالات للامراض كالتهابات الجهاز التنفسي الحادة: 111,000 ،الجرب: 12000 ،القمل: 11000 ،الإسهال 5:39,000 ،طفح جلدي: 24000 ،القوباء: 2500 ،جدري الماء: 2500 ، اليرقان: 1,100 علاوة على كل هذا زيادة خطر تفشي الأمراض المعدية ،ونظرا للظروف المعيشية ونقص الرعاية الصحية، ونتيجة خروج 22 مستشفى من أصل 36 و32 مركز رعاية أولية من الخدمة والذي يمكن أن يؤدي إلى موت عدد أكبر من المواطنيين اضافة إلى معاناة المرضى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية إضافة إلى اولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة كمرضى غسيل الكلى وهذا بدوره مرجح له أن يقتل أكثر من القنابل، وأن التداعيات الصحية والبيئية لتراكم أكثر من 35 طنا من النفايات الصلبة في المدينة، حيث لا يمكن نقل النفايات الصلبة إلى المكب الرئيسي الواقع بالقرب من السياج الحدودي في غزة، بسبب حظر الجيش الإسرائيلي، كما وأن الوقود الذي تم تسليمه إلى مرفق المياه الرئيسي في غزة، والذي قام بدوره بتوزيعه على مرافق المياه والصرف الصحي في الجنوب للقيام بالعمليات اللازمة لتقديم الخدمات اللازمة غير كاف للاستمرارية في تقديم هذه الخدمات، واستمر أيضا توفير المياه الصالحة للشرب في الجنوب فقط عبر خطي أنابيب قادمين من إسرائيل، وتتطلب تلبية احتياجات المواطنين من المياه في الشمال إعادة تشغيل محطة تحلية المياه وآبار المياه، والتي تعتمد بدورها على إجراء الإصلاحات وتوافر الوقود، كما ولا تزال المخاوف بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه قائمة بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة، وإننا هنا وفي ظل هذه الظروف وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني فإننا ندعو إلى التعامل مع الوضع الصحي الكارثي في غزة في ظل الجوع المتفاقم وفقدان المسكن المأوى ،و التعامل مع الأمراض المزمنة التي تفتقر للرعاية الصحية والأدوية اللازمة ، وهذا يحدث في ظل العجز عن توفير احتياجات الصحية والطبية للقطاع من قبل منظمة الصحة العالمية، وكانت قد صرحت المتحدثة بإسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس والتي بينت حاجة منظمة الصحة العالمية الماسة في الوقت الحالي للسلام ولوقف إطلاق النار كليا لإنجاز مهامهم مبينة أن المساعدات التي تمر من معبر واحد ويتم توزيعها لا يمكن أن تفي بالحاجة، وضرورة العمل على سد ما يمكن من الاحتياجات الطبية في كامل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، ومن جانبنا فإننا نعود ونؤكد موقنا الواضح والثابت بضرورة وقف الحرب حتى يتسنى تقديم المساعدات الطبية العاجلة لمستحقيها في القطاع ووقف الدمار والقتل و منع انتشار الأوبئة والأمراض وتخفيف المعاناة والألم الجسدي والنفسي للمواطنيين في غزة، وهذا يحتاج منا جميعا إلى تضافر الجهود وخصوصا جهود تلك المنظمات التي تعمل في الميدان في غزة، إضافة إلى دعم كافة دول العالم الحر الآن وقبل فوات الأوان تضامنا مع الشعب الفلسطيني في يومه هذا ومحنته.

الدكتور مهند عبد الفتاح النسور
استشاري و خبير الصحة العامه

MENAFN30112023000072011014ID1107514742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث