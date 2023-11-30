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تأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الانتخابات الرئاسية الأميركية

11/30/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



د. شهاب المكاحلة
في الأسابيع الأخيرة، عاد الصراع القديم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي أبرزته الأحداث المأساوية في الحرب بين غزة وإسرائيل، إلى مركز الاهتمام مرة أخرى على الساحة العالمية. وبعيدًا عن الخسائر البشرية المباشرة والعواقب الجيوسياسية، فمن المرجح أن تكون التأثيرات المتتابعة لهذا الصراع محسوسة حتى في عالم السياسة الأمريكية، مما قد يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية المستقبلية.
في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣، أظهرت نتائج استطلاع للرأي انخفاض تأييد الشارع الأميركي للرئيس جو بايدن مسجلة أدنى مستوى ٤٠٪، الأدنى منذ توليه المنصب الرئاسي مطلع العام ٢٠٢١، حيث لا توافق أغلبية كبيرة من الناخبين على تعاطيه للسياسة الخارجية والحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لأحدث استطلاع وطني أجرته شبكة " إن بي سي نيوز". وبدأت مستويات شعبية بايدن بالتراجع تزامناً مع عملية "طوفان الأقصى"، وعقب تأييد الإدارة الأميركية للحرب على قطاع غزة، حيث اقتربت من أدنى مستوياتها منذ توليه المنصب الرئاسي، مطلع ٢٠٢١.
وبالمقابل استغل المرشحون من الحزب الجمهوري هذا الخلاف في الحزب الديمقراطي بل وتراجع شعبية الرئيس بايدن، حيث وجهوا انتقادات حادة له، على الرغم من أن الناخبين الأميركيين لا يولون القضايا السياسية الخارجية أهمية كبيرة، ومع ذلك لا يوافق عدد منهم على تعامل بايدن مع الحرب بين غزة وإسرائيل ما يشكل مصدر قلق لبايدن وحزبه في محاولة إعادة انتخابه عام ٢٠٢٤.
علاوة على ذلك، وجد استطلاع أخر أن بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب لأول مرة قبل الانتخابات الحقيقية التي تفصلنا عنها ١١ شهرا. وتتجلى تلك النتائج بتضاؤل شعبية بايدن بشكل واضح بين الديمقراطيين، وبين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ إلى ٣٤ عاما، حيث رفض ٧٠٪ منهم طريقة تعامل بايدن مع الحرب ويعتقد أغلبهم أن إسرائيل قد ذهبت بعيدا جدا في عملها العسكري في غزة.
في السياق التاريخي، كان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ فترة طويلة قضية معقدة ومثيرة للجدل، ما أثار مشاعر قوية وآراء معارضة عالميا للسياسة الأميركية ونهجها لإدارة الصراع في غزة. وفي الولايات المتحدة، حيث تشكل الانتماءات السياسية في كثير من الأحيان مواقف السياسة الخارجية، أصبح التعامل مع هذا الصراع بمثابة اختبار حاسم للمرشحين الرئاسيين الذين يسعون إلى شغل أعلى منصب.
من ناحية الرأي العام وتأثير الناخبين، أصبح الرأي العام في الولايات المتحدة مستقطباً عقب تطور الصراع بين حماس واسرائيل حيث أعربت شرائح من الشعب الاميركي عن تضامنها مع القضية الفلسطينية. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، وهي قوة قوية في تشكيل الخطاب العام، طفرة في الدعوة، حيث قام الأفراد والجماعات بتضخيم وجهات نظرهم والانخراط في محادثات امتدت إلى ما وراء الحدود حتى اتهم بعضهم بأنه مدعوم من أجهزة استخبارات عالمية تحرض الرأي العام وتقلب الحقائق. ومن الممكن أن يؤثر هذا الاستقطاب بشكل كبير على سلوك الناخبين. وسوف يضطر المرشحون إلى الاختيار بعناية من يمثلهم، مع إدراكهم لحقيقة أن أي انحراف ملحوظ عن المشاعر السائدة يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات ومستقبل الولايات المتحدة في المرحلة القادمة ومصير حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.
ومن ناحية أثر مجموعات المصالح واللوبيات، فقد اجتذب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تاريخياً انتباه مجموعات المصالح المؤثرة في الولايات المتحدة، حيث دافعت كل منها عن سياسات تتماشى مع وجهات نظرها الخاصة. وتمارس الجماعات المؤيدة لإسرائيل والفلسطينيين نفوذاً كبيراً، ليس فقط في تشكيل الرأي العام ولكن أيضاً في المساهمة مالياً في الحملات السياسية. ويدرك المرشحون أن موقفهم من الصراع قد يجذب الدعم من الجهات الفاعلة والمؤثرة في السياسة الأميركية.
أما التصور العالمي والقيادة الأميركية، فكلاهما يترقب ما ستسفر عنه المرحلة القادمة من الحرب بين غزة وإسرائيل، العالم يراقب عن كثب كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الصراعات في الشرق الأوسط، بالنظر إلى دورها التاريخي كوسيط وثقل دبلوماسي. ومن المرجح أن يساهم أسلوب التعامل مع الحرب الأخيرة بين غزة وإسرائيل في تشكيل التصورات العالمية للقيادة الأميركية. إن مدى النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها حَكماً وقوة سلام وحرب سوف يؤثر بلا شك في الآراء الدولية، ما قد يشكل العلاقات الدبلوماسية والتحالفات في المستقبل.
وفي الختام، هل ستتقاطع السياسة الأميركية مع القضايا الشرق أوسطية بحيادية وهل فعلا أصبح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر من مجرد صراع جيوسياسي أي أنه أصبح قضية سياسية أميركية لديها القدرة على التأثير على الأصوات والتأثير على النتائج الانتخابية الرئاسية؟ هل سيتعين على الرئيس الأميركي القادم أن يبحر في هذه المياه المضطربة بحكمة، وأن يدرك تأثير موقفه على الساحة العالمية وصناديق الاقتراع على حد سواء؟! هل يتعين على الناخبين أن يكونوا يقظين حيال آلية تعامل المرشحين مع هذا الصراع الدائم في الشرق الأوسط، لأنه يعكس التزام المرشحين بالعدالة، والدبلوماسية، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كقائد عالمي؟

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