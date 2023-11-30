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نتنياهو بعد عملية القدس: سنواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين

11/30/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، وذلك تعليقا على عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين بينهم حاخام وإصابة عدد آخر.

وأضاف نتنياهو أن ما وصفه برد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني قضى على المهاجمين، وحال دون وقوع هجوم أكثر خطورة في القدس.

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