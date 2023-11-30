نتنياهو بعد عملية القدس: سنواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين
التاريخ
11/30/2023 4:24:01 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، وذلك تعليقا على عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين بينهم حاخام وإصابة عدد آخر.
وأضاف نتنياهو أن ما وصفه برد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني قضى على المهاجمين، وحال دون وقوع هجوم أكثر خطورة في القدس.
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