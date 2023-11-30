-->

Friday, 01 December 2023 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

11/30/2023 4:24:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في الحادي عشر من نوفمبر، كان الملك عبدالله الثاني في قمة الرياض، يلقي كلمته الموجزة والمكثفة.
الاستماع إلى ما يقوله رأس الدولة الأردنية حيوي ومهم لأي متابع للأحداث، فالقضية خطيرة والملك بدأ حملة إرسال الرسائل السياسية منذ بداية أحداث غزة وما تبعها من عدوان إسرائيلي بشع على القطاع، وكانت رسائل الملك في سياق متواز مع تحرك دبلوماسي يقوده هو شخصيا في زيارات مكوكية لأوروبا والمحيط الإقليمي.
في صالونات عمان ومجالسها فإن تداعيات كل ما يحدث هي عنوان كل حديث، هنالك قلق واضح والتفسيرات كما التحليلات متنوعة وكثيرة، لكن صديقا مقربا "وهو قانوني محترف" التقط ملاحظة في محتوى كلمة الملك في الرياض جعلني أعيد الاستماع إليها وقراءتها كذلك، لأجد أن ما قاله الصديق صحيح: الملك في كل الكلمة التي ألقاها من أولها لآخرها وعلى كل إيجازها المكثف، لم يذكر "إسرائيل" بالاسم.
لكن الملك، كان يتحدث في كلمته عن إسرائيل كما يراها.
يقول الملك: (هذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وغالبية ضحاياها المدنيون الأبرياء).
الإشارة إلى إسرائيل بوصف "القلعة المعزولة" استنفر ذاكرتي لأعود من جديد إلى كتاب "فرصتنا الأخيرة" الذي كتبه الملك نفسه عام 2009 وتم نشر طبعته الأولى العربية عام 2011، لأجدني قد وضعت إشارة بالملصقات الصغيرة على بعض الفصول في الكتاب الذي أرى فيه قراءة في شخصية الملك عبدالله الثاني وزوايا رؤيته للأحداث والقضايا، ومن تلك الفصول فصل كامل عنوانه "إسرائيل القلعة أم السلام مع سبع وخمسين دولة؟".
في هذا الفصل، يقول الملك: (إن أمام إسرائيل خيارا واضحا، هل تريد أن تبقى "قلعة" معزولة تطل بحذر وخوف من وراء الحصون على جيران لا يزيدهم الزمن إلا عدائية وعدوانية، أم هي مستعدة لقبول يد السلام الممتدة إليها من كل الدول الإسلامية السبع والخمسين؟).
لقد تحدث الملك بوضوح في الأحداث الأخيرة منذ مؤتمره المشترك مع المستشار الألماني في برلين ثم في قمة القاهرة عن أن أي سياسة تهجير أو ترحيل تفرضها إسرائيل ستكون بمثابة إعلان حرب.
أجد كلامه مطابقا لما كتبه في ذات الفصل في كتابه حين يقول:
(أي محاولة من هذا القبيل– يقصد الملك ترحيل وتوطين الفلسطينيين- سيكون معناها الحرب وتوسعة رقعة النزاع)، ثم يضيف الملك في كتابه من الفصل ذاته: (وكذلك لن يقوم الأردن بأي دور أمني في الضفة الغربية، ولن تحل الدبابات الأردنية محل الإسرائيلية).
هذا كلام سأفترض أنه محمول على عام 2009، لأن الملك في مقدمة كتابه أشار إلى أن تحرير الكتاب بدأ قبل عامين من تاريخ نشره، وهذا يعني أن رأس الدولة الأردنية لديه تصوره الكامل والمتكامل عن النزاع العربي – الإسرائيلي وكانت تنبيهاته عن مفهوم القلعة والانعزال والإقصائية اليمينية مبكرة جدا ولم تتوقف كما أنها لم تتغير لأن مفهوم القلعة لم يتغير في الطرف الآخر.
ما تحدث به الملك في كتابه عام 2011، هو تصوره الحقيقي والتشخيصي المنطقي لمفاتيح الصراع الشرق أوسطي، واليوم نجد ما كتبه الملك قبل سنوات طويلة، صار عنوان السياسة الرسمية للدولة الأردنية حملته الحكومة والمؤسسات.
وهي.. كما قال الملك فعلا: "عقلية القلعة المعزولة"!

MENAFN30112023000072011014ID1107514738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث