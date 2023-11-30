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غزة بعد الحرب.. الخيار الغائب

11/30/2023 4:23:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






منذ الفترة الأولى للعدوان على غزة بدأت سلسلة الاقتراحات والسيناريوهات القادمة من أوروبا وأميركا وإسرائيل لمرحلة ما بعد العدوان ومن سيحكم غزة، وتابعنا جميعا تلك الأفكار التي استبعدت بقاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة وكان التفكير يتحدث عن قوات وإدارة عربية وقد تم رفضها بشكل قاطع عربيا وتحديدا من الأردن ومصر، ثم كانت فكرة الإدارة الدولية، وبعدها تحدث الرئيس التركي أردوغان عن موافقة بلاده على المشاركة في الهيكل الأمني الذي سيدير غزة، وأخيرا كان تصريح الرئيس المصري بأن تكون هناك دولة فلسطينية على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وأن تكون دولة منزوعة السلاح وفيها كل الضمانات.
كل الاقتراحات الأوروبية والأميركية كانت تقوم على استبعاد حماس من المعادلة وأنها مع نهاية الحرب لن تكون ذات حضور، وأيضا لا تضع في الاعتبار وجود السلطة الفلسطينية وحتى من تحدث عن عودة السلطة لحكم غزة فقد تعامل معها باعتبارها أداة للحفاظ على أمن إسرائيل وليست مسارا لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.
عربيا وأردنيا كان الحديث عن أولوية وقف العدوان، وأن تكون مرحلة ما بعد الحرب سياسية وليست أمنية أي وجود عملية سياسية تؤدي لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم الوطنية على أرضهم وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية الحقيقية، وهذا المسار السياسي يغلق الأبواب أمام كل المخططات الصهيونية التي لم تعد سرية وخاصة التهجير.
كل الخيارات التي تمت دراستها أميركيا وأوروبيا اعتمدت على أن إسرائيل ستغير واقع غزة السكاني والسياسي، لكن ربما تضعف فرص كل ما تم طرحه من سيناريوهات إذا توقفت الحرب عند مرحلة السيطرة العسكرية الحالية أي في شمال غزة، وتعاملت إسرائيل مع الأمر عبر إجراءات أمنية مثل منطقة عازلة وغيرها من الخيارات الأمنية ولم يحدث التهجير بل تحول إلى تجميع لمعظم أهل غزة في الجنوب والاكتفاء بهذا الخيار، عندها سيكون كل ما حصل تقليص غزة جغرافيا وزيادة صعوبات الحياة فيها لكن وضعها السياسي لن يتغير.
ربما هناك ما يمكن تسميته بالخيار الغائب الذي سيصنعه الميدان وستقرره النهاية العسكرية لهذه الحرب العدوانية، فما كان من حديث في بداية الحرب تغير جزئيا مع مرور الأسابيع، وما زال التفكير الإسرائيلي يبحث عن حلول أمنية سواء كانت تأتي من السلطة الفلسطينية أو عربية أو دولية، وما زال يفكر بعقلية الشرطي وليس الباحث عن حل سياسي يغلق أبواب القلق والتوتر.
وربما يكون الخيار الغائب تغيرات في الأولويات الإسرائيلية في الحرب بحيث نشهد بعد فترة مسارا تتوقف فيه عمليات العدوان العسكري تحت مبرر البحث عن صفقة تبادل للأسرى شاملة وتكون ضمن سياق سياسي وفق الواقع الجغرافي الجديد، وأيضا استجابة لما تطلبه أميركا اليوم من إسرائيل بعدم تكرار تجربة العمليات العسكرية في جنوب غزة كما كان الأمر في شمالها، أي التوقف حيث هي خريطة الجغرافيا والسكان اليوم دون الذهاب إلى استكمال الهدف المعلن للعدوان وهو تهجير نسبة من سكان غزة الى مصر.
أن تعود العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خيار لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجنبه لكن مدة العمليات القادمة وأهدافها أمور قابلة للتغير، وبالتالي فان كل ما كان يقال من سيناريوهات يمكن ألا يكون صالحا للتطبيق ونعود مرة أخرى إلى الخيار الغائب حتى الآن.

MENAFN30112023000072011014ID1107514737

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