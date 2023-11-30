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إطلاق المشاريع الإستراتيجية في عام 2024

11/30/2023 4:23:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لا يمكن أن يتعزز الأمن الاقتصادي للمملكة، دون أن تكون هناك دعائم أساسية لهذا الاستقرار، ممثلة بحزمة من المشاريع الإستراتيجية التي تشكل العصب الاقتصادي للتنمية المنشودة.
ثلاثة مشاريع كبرى تحتل سلم أولويات العملية التنفيذية لراسم ومتخذ القرار الاقتصادي، ويجب أن يكون هناك مطبخ اقتصادي سياسي داخل الحكومة يعمل بصمت لإنجاز هذه المشاريع بالسرعة الممكنة، وإزالة كافة العقبات الإدارية والبيروقراطية والمالية، وتبييض أدراج الحكومة من ملفات هذه المشاريع التي كانت ولا تزال تحتل جزءًا مهمًا في الخطاب الاقتصادي الرسمي.
المشروع الأول هو الناقل الوطني. ولا يمكن الحديث عن الاستقرار الاقتصادي والاستقلال الحقيقي في القرار، دون أن يكون للمملكة مشروعها المائي المستقل، الذي يضمن تزويدها بكافة احتياجاتها المائية دون الاعتماد على أطراف خارجية. وفي الغالب، يكون للعامل السياسي الدور الأكبر في تحديد شكل وحجم تلك الإمدادات.
مشروع الناقل الوطني سيضمن تزويد المملكة بـ300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب بعد تحليتها، وستكون حينها داعمًا لتعزيز الحضور الاستثماري في العديد من القطاعات الرئيسة الإستراتيجية للدولة، وعلى رأسها القطاع الزراعي.
التوسعة الرابعة لمصفاة البترول، التي تعد أساسًا لضمان استمرارية الإمدادات لكافة المشتقات البترولية ضمن مظلة الدولة، تمثل عاملاً مهمًا لمواجهة أي مستجدات أو تحديات إقليمية أو دولية قد تسبب إرباكًا حقيقيًا في هذا القطاع الحيوي.
إزالة كافة العقبات أمام مشروع التوسعة، وتعزيز الحضور الاستثماري بهذا المشروع الإستراتيجي وتوفير مساهمات مالية أساسية من قبل جهات ذات حضور ووضع اقتصادي مميز، سيكون له الأثر البالغ في المشهد التنموي للمملكة، وسيوفر أمنًا حقيقيًا في مجال الطاقة يجعل الاقتصاد أكثر منعة في مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية، وتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية.
مشاريع سكك الحديد والموانئ، وهذه مشاريع مساندة رئيسة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة المشهد الاستثماري في المملكة، وجعل الأردن مركزًا إقليميًا حقيقيًا للتجارة والاستثمار، فموقعه الجيوسياسي يؤهله للعب دور أكبر بكثير من وضعه الحالي، ويجعله ينطلق للأمام بشكل يضعه على خريطة الاستثمار الحقيقي.
تنفيذ المشاريع الكبرى السابقة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، خاصة في تعزيز البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية، مما يسهم بدوره في تطوير القطاعات الصناعية والخدمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ويعزز أيضًا توفير فرص العمل، وخلق دخل ومشتريات إضافية تعزز النمو الاقتصادي، وتسهل وتدعم عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعزز التجارة الدولية، ويسهم في زيادة الصادرات وتحسين رصيد التجارة الخارجية للبلاد.
تنفيذ المشاريع الكبرى يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يُعَد وجود بنية تحتية قوية ومتطورة أحد العوامل الرئيسة التي تجذب الاستثمارات، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز القطاعات المختلفة مثل النفط والغاز والتجارة والنقل والصناعة.
بهذه الطريقة، فإن تنفيذ مشاريع المصفاة والموانئ والناقل الوطني يلعب دورًا حيويًا في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الأردني، من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتعزيز التجارة وتحسين اللوجستيات وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. لذلك، لا بد من إزالة أي عقبات، مهما كان نوعها، لكي ترى هذه المشاريع النور، وتصبح حقيقة على أرض الواقع.

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