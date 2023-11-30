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تربية المزار الشمالي تفتتح معرض الوسائل التعليمية للتدخلات العلاجية

11/30/2023 4:21:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، معرضا للوسائل التعليمية للبرنامج الوطني للتدخلات العلاجية في مدرسة المزار الثانوية الشاملة للبنات.
ويهدف المعرض إلى إبراز المواهب العلمية والفنية لدى طلبة ومعلمي برنامج التدخلات العلاجية، والعمل على تحويل النظريات المجردة إلى وسائل تفاعلية تساهم في تطوير وبناء العملية التعليمية.
وبتضمن المعرض مجسمات ولوحات وقصص نجاح وأفكار إبداعية مصنوعة من خامات البيئة التي تم توظيفها بالشكل الأمثل، إضافة إلى فقرات فنية توضح أهمية وأهداف هذا البرنامج.
وافتتحت مديرة التربية والتعليم الدكتورة فاطمة طلافحة المعرض بحضور مدير الشؤون التعليمية ناصر المصري ومديري ومديرات المدارس في اللواء وعدد من رؤساء وأعضاء الأقسام ومشرفي اللغة العربية والرياضيات في المديرية ومعلمي ومعلمات التدخلات العلاجية في المدارس المشاركة.
وأكدت الطلافحة خلال تجولها في المعرض على اهتمام المديرية بتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة وتوظيفها في توضيح المفاهيم بطريقة تفاعلية تسهل على الطلبة فهم المناهج الدراسية، فضلا عن أن المنهاج الدراسي لا يعتمد على الكتب والحصص وإنما على الوسائل العلمية والفنية المستخدمة في عرضه.
كما يجسد المعرض التعليم المبسط الذي يسهل وصول المعلومة إلى أذهان الطلبة ويصب في خدمة التعليم ويعمل على تحسين جودة المخرجات التربوية وتطويرها .
وأشادت الطلافحة بالوسائل التعليمية المعروضة والتي أشرف عليها قسم الإشراف التربوي وقسم تكنولوجيا التعليم وقسم الإعلام، وذلك لربطها الجانب النظري بالعملي وبالتالي دعمها موادّ التدخلات العلاجية وتبسيطها للطلبة.

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