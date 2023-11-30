كريس فيد يصبح السفير الجديد لعلامة Brave Optimist في حملة إل جي الحياة جيدة

MENAFN - AETOSWire) يسر شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) أن تُعلن عن شراكتها مع الإذاعي الشهير ونجم Netflix ورجل الأعمال كريس فيد الذي سينضم إلى قائمة سفراء العلامة التجارية الموقرة والعالمية Brave Optimist في حملة "إل جي" الرائدة "الحياة جيدة".يشهد التعاون الذي يستمر لمدة عام وقوف فيد إلى جانب نجوم عالميين آخرين، حيث تخطط "إل جي" لإصدار محتوى تعاوني هادف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمختلف المؤثرين، والذي تهدف الشركة من خلاله إلى نشر مفهوم أننا نستطيع سوية أن ننشر الإلهام والأمل بين العملاء في كافة أنحاء العالم عبر تبنّي رسالة "الحياة جيدة".

وتجسد مجموعة الشخصيات المؤثرة التي تعاونت معها "إل جي" روح "التفاؤل والشجاعة" وتشمل جيني بارك عارضة الأزياء النيجيرية الكورية التي تشق طريقها بنفسها عبر الثقة بنفسها وبالمستقبل، وكودي سيمبسون السباح الوطني الأسترالي والمغني وكاتب الأغاني، وويلو سميث الفنانة التي تحظى باحترام كبير وابنة المغني الشهير وممثل هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار ويل سميث.



تميّزت رحلة فيد نحو النجاح بتغلبه على الشدائد وتخطيه للرفض وتمهيد طريقه الخاص للتفاؤل والتصميم الراسخ وإيجاد الحب والفرح في لحظات الحياة اليومية عبر رؤية "الحياة جيدة".



قال فيد: "أشعر بفخر كبير للتعاون مع إل جي وكوني جزءاً من حملة "الحياة جيدة"، فهي مبادرة تعزز الإلهام والأمل، ليس فقط في دولة الإمارات وإنما على مستوى العالم أيضاً. وآمل أن أشجع الآخرين من خلال تجربتي الشخصية أن يعتنقوا مفهوم التفاؤل والمثابرة في حياتهم".



سيشارك فيد كجزء من دوره كسفير لعلامة Brave Optimist من "إل جي" قصة عميقه من فترة محورية في حياته ساعدت في تشكيل شخصيته المتفائلة وتحقيقه للنجاح. ومن المقرر إصدار مقطع الفيديو الذي يصور هذه القصة الملهمة ويَعِدُ برحلة إيجابية وملهمة في وقت لاحق من العام الجاري.



تُعدّ حملة "الحياة جيدة" التي أطلقتها "إل جي" في أغسطس جزءاً أساسياً من رؤية الشركة للتحول إلى "شركة حلول الحياة الذكية"، وذلك عبر مبادرة Brave Optimist التي تُسقط الضوء على أهمية الاتحاد سوية خلال الفترات الصعبة. وتمثل الحملة التزام "إل جي" بالتطور ومواكبة الاحتياجات المتغيرة لدى العملاء من خلال توفير التجارب المبتكرة والجذابة.



تم إطلاق مبادرات "الحياة جيدة" بشكل متزايد بما يتماشى مع هوية "إل جي" الحيوية والشبابية التي تم الكشف عنها في وقت سابق من العام الجاري، وشملت "LG Finger Heart Filter" و"Life's Good Label Package" المصممة لمنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل إنستغرام وتيك توك.

ومن جانبه قال سا نيونج كيم، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الخليج: "يعتبر التزام إل جي بتعزيز تواصلها مع العملاء من خلال مشاركة القيم الأساسية ورسالة "الحياة جيدة" بمثابة خطوة مهمة باتجاه التفاؤل. وتؤكد شراكتنا مع كريس فيد الشهير والمتعاطف والمثابر الذي سيوصل رسالته إلى عملائنا في جميع أنحاء العالم، التزام "إل جي" بنشر الإيجابية والإلهام، مما يدل على أن الحياة جيدة فعلاً والتفاؤل هو المفتاح لتحقيق الإمكانات غير المحدودة.



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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .