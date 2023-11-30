شركة داتا فولت تُوقع مذكرة تفاهم لتطوير مراكز متطوّرة للبيانات المستدامة في أوزبكستان

MENAFN - AETOSWire) وقّعت شركة "داتا فولت" مذكرة تفاهم مع كل من وزارة التقنيات الرقمية ووزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان لتطوير مراكز البيانات الخضراء في البلاد.

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى دعم هدف أوزبكستان المتمثل في أن تصبح مركزاً رقمياً مستداماً، مع التركيز على التحول الرقمي للبلاد، وتطوير التقنيات الرقمية المبتكرة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

بموجب المذكرة، ستتولى شركة "داتا فولت" تطوير واستثمار وتشغيل مراكز البيانات الحديثة وتحويلها إلى أول شبكة ضخمة ومتجددة بالكامل للبيانات في المنطقة، والذي يمكن أن يتكوّن في النهاية بقدرة عدة مئات من الميغاوات. وستصب مراكز البيانات تركيزها على تطوير حلول ذات كفاءة عالية والابتكار والاستدامة.

كما ستتعاون الجهات الموقّعة على المذكّرة لاستقطاب شركات التكنولوجيا الدولية إلى أوزبكستان وتطوير المهارات والخبرات ذات الصلة في صفوف القوى العاملة الأوزبكية.

علاوة على ذلك، أكدت وزارة التقنيات الرقمية وشركة "داتا فولت" على أهمية تعزيز جودة مهارات الاستعانة بمصادر خارجية للقوى العاملة في أوزبكستان وأهمية ترسيخ أوزبكستان كمركز لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات السعودية.

وفي هذا السياق، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لشركة "داتا فولت": "نحن متحمسون لدعم مشروع رقمنة أوزبكستان من خلال تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة. نحن نسعى إلى بناء مراكز بيانات منخفضة الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع أهداف الاستدامة في أوزبكستان. وباعتقادنا، سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الاقتصاد والشعب الأوزبكي وسيساعد في تحويل أوزبكستان إلى دولة رقمية رائدة في المنطقة".

لمحة عن شركة "داتا فولت"

تعد شركة "داتا فولت" الشريك الموثوق به في تطوير وتشغيل مراكز بيانات مبتكرة وجاهزة للمستقبل وصديقة للبيئة من أجل عالم متصل، وتتمتع بحضور لافت في كل من الرياض ودبي وكاليفورنيا. "داتا فولت" هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "فيجن إنفست"، وهي شركة قابضة سعودية رائدة في مجال التطوير والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية وتتصدر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. قامت مجموعة " فيجن إنفست" بتطوير وتملك وتشغيل أصول البنية التحتية الحيوية بقيمة تزيد عن 95 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك في مجال توليد الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، واستخدام تقنية التبريد، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.