شركة داتا فولت تُوقع مذكرة تفاهم لتطوير مراكز متطوّرة للبيانات المستدامة في أوزبكستان

(MENAFN
- AETOSWire) وقّعت شركة "داتا فولت" مذكرة تفاهم مع كل من وزارة التقنيات الرقمية ووزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان لتطوير مراكز البيانات الخضراء في البلاد.
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى دعم هدف أوزبكستان المتمثل في أن تصبح مركزاً رقمياً مستداماً، مع التركيز على التحول الرقمي للبلاد، وتطوير التقنيات الرقمية المبتكرة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
بموجب المذكرة، ستتولى شركة "داتا فولت" تطوير واستثمار وتشغيل مراكز البيانات الحديثة وتحويلها إلى أول شبكة ضخمة ومتجددة بالكامل للبيانات في المنطقة، والذي يمكن أن يتكوّن في النهاية بقدرة عدة مئات من الميغاوات. وستصب مراكز البيانات تركيزها على تطوير حلول ذات كفاءة عالية والابتكار والاستدامة.
كما ستتعاون الجهات الموقّعة على المذكّرة لاستقطاب شركات التكنولوجيا الدولية إلى أوزبكستان وتطوير المهارات والخبرات ذات الصلة في صفوف القوى العاملة الأوزبكية.
علاوة على ذلك، أكدت وزارة التقنيات الرقمية وشركة "داتا فولت" على أهمية تعزيز جودة مهارات الاستعانة بمصادر خارجية للقوى العاملة في أوزبكستان وأهمية ترسيخ أوزبكستان كمركز لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات السعودية.
وفي هذا السياق، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لشركة "داتا فولت": "نحن متحمسون لدعم مشروع رقمنة أوزبكستان من خلال تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة. نحن نسعى إلى بناء مراكز بيانات منخفضة الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع أهداف الاستدامة في أوزبكستان. وباعتقادنا، سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الاقتصاد والشعب الأوزبكي وسيساعد في تحويل أوزبكستان إلى دولة رقمية رائدة في المنطقة".
لمحة عن شركة "داتا فولت"
تعد شركة "داتا فولت" الشريك الموثوق به في تطوير وتشغيل مراكز بيانات مبتكرة وجاهزة للمستقبل وصديقة للبيئة من أجل عالم متصل، وتتمتع بحضور لافت في كل من الرياض ودبي وكاليفورنيا. "داتا فولت" هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "فيجن إنفست"، وهي شركة قابضة سعودية رائدة في مجال التطوير والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية وتتصدر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. قامت مجموعة " فيجن إنفست" بتطوير وتملك وتشغيل أصول البنية التحتية الحيوية بقيمة تزيد عن 95 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك في مجال توليد الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، واستخدام تقنية التبريد، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها.
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