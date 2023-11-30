شركة ويزدوم موتور مبتكرة الحافلات صفرية الانبعاثات تقدّم حافلة عامة هيدروجينية بطول 12 متراً إلى الإمارات

في ظل تركيز العالم على التغير المناخي في الأسابيع المقبلة، أعلنت اليوم "ويزدوم موتور" Wisdom Motor، وهي شركة تكنولوجيا متخصصة في تصميم وتطوير المركبات التجارية صفرية الانبعاثات، عن تعاونها مع مركز النقل المتكامل (ITC) التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وذلك لتوفير حلول جديدة للتنقل الأخضر للإمارة من خلال موزعها "شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية (EGME) (وهي جزء من مجموعة الفهيم ). وفي إطار هذا التعاون الهام، تنضم "ويزدوم موتور" إلى علامات تجارية عالمية أخرى لدعم برنامج تطوير الكفاءات في مجال الحافلات الخضراء، الذي يساهم في تعزيز الجهود الاستباقية للمنطقة في تبني الاستدامة.

وبهذه المناسبة، علّق "كليف زانغ"، رئيس مجلس الإدارة لشركة "ويزدوم موتور" ورئيس شركة "تيمبلووتر" قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع مركز النقل المتكامل لجلب تقنياتنا الحديثة ومركباتنا العاملة بالهيدروجين إلى أبوظبي. إن هذا التعاون لا يُسهم في الارتقاء بجودة خدمات "ويزدوم موتور" وتنافسيتها فحسب، بل وإنما يشكل أيضاً علامة فارقة هامة في رحلة توسع شركتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر إطلاق أول حافلة عامة هيدروجينية بطول 12 متر على مستوى المنطقة. ومن شأن هذا التعاون أن يعيد تأكيد التزامنا الثابت بالترويج لحلول التنقل المستدامة عالمياً. وكشركة حديثة العهد نسبياً، نحن متحمّسون للانضمام إلى مزوّدين عالميين آخرين من أجل المساهمة في دعم رؤية الإمارات الطموحة في مجال الاستدامة، ونتطلع قدماً لتعزيز حضورنا في هذه المنطقة".

وأضاف "زانغ": "هذا التعاون التاريخي هو مثال يُبيّن كيف يمكن للشركات حديثة العهد دفع التغيير الإيجابي حول العالم. وفي الوقت الذي تتكاتف فيه الحكومات والشركات لقيادة مبادرات الاستدامة، فإنني على ثقة بأن "ويزدوم موتور" ستضطلع من خلال تقنياتها ونهجها المبتكر بدور حاسم في إعادة صياغة مستقبل الانبعاثات الصفرية".

"ويزدوم موتور" – تصميم حلول آمنة، مبتكرة ومستدامة للتنقل

كمزوّد مبتكر لحلول المركبات التجارية صفرية الانبعاثات يقع مقره الرئيسي في هونغ كونغ، حققت "ويزدوم موتور" إنجازات عديدة وتوسعت عالمياً عن طريق توفير مركبات تجارية حديثة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة من خلال مزيج من التكنولوجيا والتخصيص وعمليات التصنيع الدقيقة في منشأتها الإنتاجية التي تمتد على مساحة 480 ألف متر مربع في مقاطعة "فوجيان" بالصين. ومن أبرز ما يميز "ويزدوم موتور" هي أوقات التسليم القصيرة، والإمكانات الهندسية المخصصة، والهيكل الأحادي العصري لمركباتها والمواد المركبة التي يتم تصنيعها داخلياً، وهو ما دفع الشركة إلى إحداث ثورة في سلسة إمداد المركبات التجارية التقليدية. وفي غضون خمسة أعوام فقط، تمكنت الشركة من توريد مركباتها إلى بلدان عديدة حول العالم، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان الشمال الأوروبي وأستراليا واليابان وكوريا. وفي مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، تعتبر الشركة المزوّد الأول للحافلات الهيدروجينية ذات الطابقين، وكذلك الحافلات ذات الطابقين ثلاثية المحاور الأولى على مستوى العالم.

المركبات الهيدروجينية – مصدر حيوي وفعّال للطاقة

تمثل مركبات "ويزدوم موتور" العاملة بالهيدروجين حلاً عصرياً يُسلط الضوء على المزايا الفريدة التي يتمتع بها وقود الهيدروجين من حيث التكنولوجيا والاستدامة. وكمصدر للوقود لأغراض النقل التجاري لمسافات طويلة، يتميز الهيدروجين بخواص فريدة، فهو خفيف الوزن وتبلغ كثافة الطاقة فيه ثلاثة أضعاف مثيلتها في الديزل لكل وحدة كتلة، بالإضافة إلى كونه لا يولّد أي انبعاثات. وتعمل "ويزدوم موتور" مع شركائها في كل سوق لتطوير البنية التحتية اللازمة لجعل وقود الهيدروجين متوفراً بسهولة وبأسعار تنافسية.

حول شركة "ويزدوم موتور" (فوجيان) المحدودة:

تأسست شركة "ويزدوم موتو – فوجيان المحدودة" في الصين عام 2019، وهي شركة تكنولوجيا متخصصة في تصميم وتصنيع مركبات تجارية صفرية الانبعاثات. ومع رؤية تتمثل في أن تصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى به في صناعة المركبات التجارية الذكية صفرية الانبعاثات، تركز "ويزدوم" على تصدير منتجات متطورة عبر مختلف أنحاء العالم، وقد سبق للشركة أن قامت ببيع وتسليم ثمانية موديلات عبر أكثر من 400 مركبة في 18 دولة خلال الأعوام الخمسة منذ تأسيسها.

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حول "تيمبلووتر جروب":

"تيمبلووتر جروب" Templewater Group، هي شركة إدارة أصول بديلة يقع مقرها في هونغ كونغ، أسسها "كليف زانغ" ومجموعة "انفيستك" (Investec Group) في عام 2018 كشركة فرعية منبثقة عن محفظة الاستثمارات الرئيسية لمجموعة "انفيستك" في آسيا، لتواصل "تيمبلووتر جروب" إرث المجموعة وسجلها الحافل بالاستثمارات الناجحة.

"تيمبلووتر" هي شريك موثوق في توفير الحلول المبتكرة للمؤسسات وروّاد الأعمال والمكاتب العائلية، التي تستثمر في صفقات ملكية. تستثمر "تيمبلووتر" عبر مختلف فئات الأصول البديلة في الأسهم الخاصة، والاستثمارات المؤثرة والعقارات.

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