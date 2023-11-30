شركة Revalve Solutions تعلن عن نجاح تقنية الجيل التالي لاستبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة مع البشر أولاً

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة ReValve Solutions Inc. (ReValve)، التي ابتكرت تقنية من الجيل التالي لاستبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة (TMVR)، أعلنت أن رجلاً يبلغ من العمر 81 عامًا ولديه تاريخ من الإصابة بأزمة قلبية ومجموعة من الزرعات الجراحية الفاشلة لتجاوز الانسداد الوريدي والانبجاس الميترالي الحاد (MR 4+)، قد تلقى العلاج بنجاح باستخدام نظام Palmetto.
تم إجراء الجيل التالي من عملية استبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة باستخدام نظام Palmetto من شركة ReValve في يوم 11 أكتوبر 2023 في مستشفى Punta Pacifica في مدينة بنما على يد طبيب أمراض القلب العالمي دكتور Charles Davidson (المدير الطبي لمعهد Bluhm لأمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى Northwestern Memorial) ودكتور Temistocles Diaz (رئيس أمراض القلب التدخلية في مستشفى Punta Pacifica) إلى جانب جرّاح القلب والأوعية الدموية دكتور Douglas Boyd (أستاذ الجراحة ونائب الرئيس في قسم علوم القلب والأوعية الدموية في جامعة East Carolina) وطبيب تخطيط صدى القلب دكتور Edris Aman (الأستاذ السريري المساعد في أمراض القلب والأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا، بمركز Davis الطبي). اكتملت العملية بنجاح في أقل من ساعة لتقلل الانبجاس الميترالي لدى المريض إلى نسبة ضئيلة. بعد مرور 30 يومًا، ما زال المريض بصحة جيدة بدون أي انبجاس ميترالي مع الحفاظ على وظيفة البطين.
تم تصميم تقنية ReValve لاستبدال الصمام الميترالي مع الحفاظ أيضًا على وظيفة البطين الأيسر الأساسي الطبيعي في القلب. قالت Julie Logan Sands، مؤسسة شركة ReValve Solutions ورئيسة مجلس إدارتها "نهجنا في استبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة فريد من حيث أننا نعمل مع الحركة الطبيعية للقلب في مقابل تقنيات الجيل الأول التي تتطلب من القلب أن يتعامل مع زرعة خشنة. إن مرونتنا ونظام التثبيت الرباعي النقاط يقدمان مسارًا لتدفق البطين الأيسر حاصلاً على براءة اختراع ويحافظان على وظيفة البطين الأيسر طوال مرحلة التعافي". وأضافت Sands قائلة "إن الكثير من المشاكل في مسار تدفق البطين الأيسر الجديد وفشل البطين الأيسر لم تكن مفهومة بشكل كامل أو متوقعة في تقنيات الجيل الأول. تم تصميم استبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة الأول من نوعه من شركة ReValve بعناية لتوسيع فئة المرضى التي يمكن علاجها والتي تعاني من مرض الصمام الميترالي".
قال دكتور Davidson "العملية واضحة بينما جاء أداء الصمام ونظام التوصيل موافقين للتصميم. يساعد تثبيت الوريقة إلى جانب إطار الصمام المنخفض في تجنب انسداد مسار تدفق البطين الأيسر الذي كان يمثل قيدًا كبيرًا في عدة تقنيات لاستبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة. هذه السابقة في التجارب البشرية مشجعة جدًا على التوسع في استبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة ليشمل فئة أكبر من المرضى".
قال دكتور Diaz "يُعتبر نظام ReValve تقنية واعدة. إن التعافي الفوري للمريض ملفت جدًا مع الحفاظ على وظيفة البطين الأيسر. قال المريض في الصباح التالي إنه مستعد للغناء مرة أخرى، وما كان بإمكاننا أن نحصل على نتيجة أفضل من ذلك".
نبذة عن شركة ReValve Solutions
يُعد نظام Palmetto نظامًا كاملاً لاستبدال الصمام الميترالي يتم توصيله عبر نهج الفخذ/الحاجز. تم تصميم النظام بحيث يتجنب أي اضطراب في مسار تدفق البطين الأيسر مع الحفاظ على الوظيفة الأساسية للبطين الأيسر، وسيسمح عند الحاجة بالاستبدال في المستقبل عبر خط إنتاج مكرس. إن الحفاظ على الخيارات المتاحة للطبيب والمريض أمر أساسي في الحل الطويل الأمد لهيكلة علاج القلب. يمثل ReValve جهازًا قيد البحث فقط وليس متاحًا للبيع.
يقع مقر شركة ReValve Solutions, Inc. ( ) في إيرفين بولاية كاليفورنيا وتتمثل مهمتها في تقديم حلول مبتكرة لأمراض القلب الهيكلية من خلال عمليات تستند إلى القسطرة وتسمح بخيارات علاج طويلة الأمد. للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع:
إن نص اللغة األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة األصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN30112023004146001356ID1107514669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.