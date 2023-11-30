شركة Revalve Solutions تعلن عن نجاح تقنية الجيل التالي لاستبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة مع البشر أولاً

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة ReValve Solutions Inc. (ReValve)، التي ابتكرت تقنية من الجيل التالي لاستبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة (TMVR)، أعلنت أن رجلاً يبلغ من العمر 81 عامًا ولديه تاريخ من الإصابة بأزمة قلبية ومجموعة من الزرعات الجراحية الفاشلة لتجاوز الانسداد الوريدي والانبجاس الميترالي الحاد (MR 4+)، قد تلقى العلاج بنجاح باستخدام نظام Palmetto.

تم إجراء الجيل التالي من عملية استبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة باستخدام نظام Palmetto من شركة ReValve في يوم 11 أكتوبر 2023 في مستشفى Punta Pacifica في مدينة بنما على يد طبيب أمراض القلب العالمي دكتور Charles Davidson (المدير الطبي لمعهد Bluhm لأمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى Northwestern Memorial) ودكتور Temistocles Diaz (رئيس أمراض القلب التدخلية في مستشفى Punta Pacifica) إلى جانب جرّاح القلب والأوعية الدموية دكتور Douglas Boyd (أستاذ الجراحة ونائب الرئيس في قسم علوم القلب والأوعية الدموية في جامعة East Carolina) وطبيب تخطيط صدى القلب دكتور Edris Aman (الأستاذ السريري المساعد في أمراض القلب والأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا، بمركز Davis الطبي). اكتملت العملية بنجاح في أقل من ساعة لتقلل الانبجاس الميترالي لدى المريض إلى نسبة ضئيلة. بعد مرور 30 يومًا، ما زال المريض بصحة جيدة بدون أي انبجاس ميترالي مع الحفاظ على وظيفة البطين.

تم تصميم تقنية ReValve لاستبدال الصمام الميترالي مع الحفاظ أيضًا على وظيفة البطين الأيسر الأساسي الطبيعي في القلب. قالت Julie Logan Sands، مؤسسة شركة ReValve Solutions ورئيسة مجلس إدارتها "نهجنا في استبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة فريد من حيث أننا نعمل مع الحركة الطبيعية للقلب في مقابل تقنيات الجيل الأول التي تتطلب من القلب أن يتعامل مع زرعة خشنة. إن مرونتنا ونظام التثبيت الرباعي النقاط يقدمان مسارًا لتدفق البطين الأيسر حاصلاً على براءة اختراع ويحافظان على وظيفة البطين الأيسر طوال مرحلة التعافي". وأضافت Sands قائلة "إن الكثير من المشاكل في مسار تدفق البطين الأيسر الجديد وفشل البطين الأيسر لم تكن مفهومة بشكل كامل أو متوقعة في تقنيات الجيل الأول. تم تصميم استبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة الأول من نوعه من شركة ReValve بعناية لتوسيع فئة المرضى التي يمكن علاجها والتي تعاني من مرض الصمام الميترالي".

قال دكتور Davidson "العملية واضحة بينما جاء أداء الصمام ونظام التوصيل موافقين للتصميم. يساعد تثبيت الوريقة إلى جانب إطار الصمام المنخفض في تجنب انسداد مسار تدفق البطين الأيسر الذي كان يمثل قيدًا كبيرًا في عدة تقنيات لاستبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة. هذه السابقة في التجارب البشرية مشجعة جدًا على التوسع في استبدال الصمام الميترالي عبر القسطرة ليشمل فئة أكبر من المرضى".

قال دكتور Diaz "يُعتبر نظام ReValve تقنية واعدة. إن التعافي الفوري للمريض ملفت جدًا مع الحفاظ على وظيفة البطين الأيسر. قال المريض في الصباح التالي إنه مستعد للغناء مرة أخرى، وما كان بإمكاننا أن نحصل على نتيجة أفضل من ذلك".

نبذة عن شركة ReValve Solutions

يُعد نظام Palmetto نظامًا كاملاً لاستبدال الصمام الميترالي يتم توصيله عبر نهج الفخذ/الحاجز. تم تصميم النظام بحيث يتجنب أي اضطراب في مسار تدفق البطين الأيسر مع الحفاظ على الوظيفة الأساسية للبطين الأيسر، وسيسمح عند الحاجة بالاستبدال في المستقبل عبر خط إنتاج مكرس. إن الحفاظ على الخيارات المتاحة للطبيب والمريض أمر أساسي في الحل الطويل الأمد لهيكلة علاج القلب. يمثل ReValve جهازًا قيد البحث فقط وليس متاحًا للبيع.

يقع مقر شركة ReValve Solutions, Inc. ( ) في إيرفين بولاية كاليفورنيا وتتمثل مهمتها في تقديم حلول مبتكرة لأمراض القلب الهيكلية من خلال عمليات تستند إلى القسطرة وتسمح بخيارات علاج طويلة الأمد. للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع:

إن نص اللغة األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة األصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.