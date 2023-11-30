Rimini ONETM‎ يساعد MYOB على تحقيق موثوقية النظام والكفاءة التشغيلية

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Rimini Street (المعروفة في ناسداك باسم: RMNI)، وهي المزود العالمي لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات المتكاملة، والمزود الرائد لحلول دعم الطرف الثالث لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، عن أن MYOB ، وهي شركة رائدة في تقديم حلول البرمجيات كخدمة ومقرها أستراليا، قد اختارت Rimini ONETM‎ لتبسيط دعم إحدى منصاتها الأساسية وتعزيزها. يسمح القرار لفريق التطوير داخل MYOB بالتركيز على تقديم المزيد من النتائج الإستراتيجية للشركة.

سعي MYOB من أجل شريك إستراتيجي لدعم البرامج والخدمات المُدارة

تُعد MYOB منصة لإدارة الأعمال تجمع بين مسارات العمل الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع. منذ أوائل التسعينيات، كانت MYOB جزءًا لا يتجزأ من نسيج مزاولة الأعمال التجارية في أستراليا ونيوزيلندا، حيث ساعدت الشركات على البدء والبقاء وإحراز النجاح.

يعتمد النظام الإيكولوجي للشركة على حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي كانت أساسية لعملياتها لعقود من الزمن. أجرت MYOB مسحًا شاملاً للسوق لإيجاد شريك يدعم هذه الحلول ويمكنه استيعاب احتياجاتها الفريدة.

صرحت Catherine Quinn، مسؤولة التسليم بالمنصة لدى MYOB " لقد كانت Rimini Street الخيار الواضح بالنسبة إلينا. فلم يكونوا يتطلعون فقط إلى بيع ما حصلوا عليه بسهولة لنا، بل أراد فريقهم حقًا فهم أنظمتنا وعملياتنا ومشكلاتنا لضمان تقديم الحلول المناسبة".

وقد أكد Stefan Vargheese، مدير قسم الهندسة لدى MYOB، على مشاعر Quinn قائلاً "لم يكن هذا حلاً واحدًا يناسب جميع الحالات. فقد أخذت Rimini Street بالفعل احتياجاتنا وأهدافنا التجارية في الحسبان. لم يكن وجود الخدمات المُدارة وحل المشكلات من خلال حل سهل وشامل، من دون بائعين متعددين أو تذاكر متعددة، ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلينا".

تحسِّن MYOB الكفاءة والاحتفاظ بالمواهب من خلال Rimini ONETM‎

اختارت MYOB حل Rimini ONE، وهو حل شامل للاستعانة بمصادر خارجية لتطبيقات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات، لإدارة منصة Siebel الخاصة بها. يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءات، ويضمن سهولة العمليات، ويعزز حل المشكلات بشكل تعاوني، ويتيح حلولاً مصممة بخبرة وبراعة.

ضمان عمليات بلا انقطاع

تعد استمرارية الأعمال ومعدل جاهزية النظام أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى MYOB حيث يحتاج وكلاؤها وعملاؤها إلى الوصول الدائم إلى برامجهم. أضافت Quinn: "تمنحنا Rimini Street راحة البال لأن تطبيقاتنا الأساسية ستكون متاحة عند الحاجة إليها".

ترسيخ حل المشكلات بشكل تعاوني

تتبع Rimini Street نهجًا استباقيًا لتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات ومعالجتها، والعمل بشكل وثيق مع مهندسي MYOB للحصول على حل أسرع.

تقديم الخبرة والحلول المخصصة

يزود نهج Rimini Street شركة MYOB بالخبرة والمهارات اللازمة للتعامل مع أي سيناريو. أوضحت Quinn: "إنهم ينخرطون في المشكلة ويفهمونها ويتوصلون إلى أفضل الحلول. وقد كانت هناك بعض الأشياء التي لم يروها من قبل، لكن هذا لم يزعجهم على الإطلاق".

أدى التحول إلى Rimini ONE إلى إتاحة المزيد من الفرص لـ MYOB وأتاح للفريق العمل بكفاءة ومرونة أكبر، فضلاً عن توفير التكاليف. ووفقًا لما ذكره Vargheese "يوفر Rimini ONE حلاً فريدًا من نوعه وهو أمر ضروري للمؤسسات في العصر الحديث".

فقد استطاع Rimini ONE تلبية حاجة الفريق إلى قضاء بعض الوقت في الدعم خارج ساعات العمل، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين التوازن بين العمل والحياة وتعزيز الاحتفاظ بالمواهب. كما أشار Vargheese إلى أن "الفريق يكون أكثر إنتاجية عندما يعملون على مشاريع إستراتيجية تركز على المستقبل. الشراكة تؤتي ثمارها بالتأكيد".

قال Craig Mackereth، نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الخدمات على الصعيد العالمي لدى Rimini Street: "يسعدنا العمل مع MYOB لمساعدتهم على تحسين النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات لديهم وتمكين فريق التطوير لديهم للتركيز على الابتكار الإستراتيجي". "تؤكد هذه الشراكة التزام Rimini Street بتوفير حلول دعم مخصصة وشاملة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا وتمكنهم من تحقيق أهداف أعمالهم بثقة".

يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية حول الإمكانات التي أتاحها MYOB لـ Rimini Street هنا .

استكشف مجموعة Rimini Street الكاملة التي تضم دعمًا فائق الاستجابة وموثوقًا ومثبتًا وخدمات مدارة وحلول أمان وتكاملاً وقابلية ملاحظة وخدمات احترافية وحلول الاستعانة بمصادر خارجية شاملة ضمن Rimini ONETM‎ لتطبيقات SAP وOracle وSalesforce لدعم الميزة التنافسية والربحية والنمو.

نبذة عن Rimini Street, Inc.‎

تُعد Rimini Street, Inc.‎ (المعروفة في ناسداك باسم: RMNI)، وهي إحدى شركات Russell 2000®‎ مزودًا عالميًا لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات المتكاملة، ومزودًا رائدًا لحلول الدعم من الطرف الثالث لبرامج Oracle وSAP، وشريكًا لـ Salesforce وAWS. تنفذ الشركة عمليات على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتكوينها وتوصيلها وحمايتها ومراقبتها وتحسينها، وتمكين العملاء من تحقيق نتائج تجارية أفضل وخفض التكاليف بدرجة كبيرة وإعادة تخصيص الموارد من أجل الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5300 شركة من شركات Fortune 500 وFortune Global 100 وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من القطاعات على Rimini Street بوصفها المزود الموثوق لحلول برامج المؤسسات. للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة riministreet ، والتواصل مع Rimini Street على Twitter وInstagram وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض بنود الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. عادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، و"اعتقاد"، و"استمرار"، و"يمكن"، و"حاليًا"، و"يقدر"، و"المستقبل"، و"ينوي"، و"يجوز"، و"قد"، و"يرتقب"، و"يخطط"، و"ممكن"، و"محتمل"، و"يتنبأ"، و"مشروع"، و"يبدو"، و"يسعى"، و"ينبغي"، و"سوف" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة والتوقعات الحالية للإدارة ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تمثل هذه البيانات حقائق تاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك البت في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية المُتكبدة من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية وتأثيرها على إيرادات وتكاليف الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية والتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر في الصناعة التي نزاول فيها أعمالنا والصناعات التي يزاول فيها عملاؤنا أعمالهم؛ وتطور إدارة برامج المؤسسات وطبيعة الدعم وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم والتوغل في قاعدة عملائنا بشكل أكبر؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ واعتماد العملاء لمجموعتنا الموسعة من المنتجات والخدمات بالإضافة إلى المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو الربحية أو تحقيقهما، وإدارة تكلفة الإيرادات والتنبؤ الدقيق بالإيرادات؛ وتقديرات إجمالي السوق المستهدفة وتوقعات مدخرات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي الخدمة الآخرين؛ وتغير التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ وتحديات إدارة النمو بشكل مربح؛ وحاجتنا وقدرتنا على الحصول على استثمارات إضافية أو تمويل الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في نمونا؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعّال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات التي تطرأ على القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بتسهيلاتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين تجاه الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ ومدى كفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار عمليات إعادة الشراء وتوقيتها، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ والمنصوص عليه تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقرير Rimini Street ربع السنوي وفقًا للنموذج ‎10-Q المقدم في 1 نوفمبر 2023، والذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير Rimini Street السنوية المستقبلية وفقًا للنموذج ‎10-K، والتقارير ربع السنوية وفقًا للنموذج ‎10-Q، والتقارير الحالية في النموذج ‎8-K، وغيرها من الوثائق المقدمة من Rimini Street لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. تتوقع Rimini Street أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن Rimini Street تتنصل على وجه التحديد من أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل تقييمات Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.

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