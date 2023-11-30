Rimini ONETM‎ يساعد MYOB على تحقيق موثوقية النظام والكفاءة التشغيلية

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Rimini Street (المعروفة في ناسداك باسم: RMNI)، وهي المزود العالمي لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات المتكاملة، والمزود الرائد لحلول دعم الطرف الثالث لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، عن أن MYOB ، وهي شركة رائدة في تقديم حلول البرمجيات كخدمة ومقرها أستراليا، قد اختارت Rimini ONETM لتبسيط دعم إحدى منصاتها الأساسية وتعزيزها. يسمح القرار لفريق التطوير داخل MYOB بالتركيز على تقديم المزيد من النتائج الإستراتيجية للشركة.
سعي MYOB من أجل شريك إستراتيجي لدعم البرامج والخدمات المُدارة
تُعد MYOB منصة لإدارة الأعمال تجمع بين مسارات العمل الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع. منذ أوائل التسعينيات، كانت MYOB جزءًا لا يتجزأ من نسيج مزاولة الأعمال التجارية في أستراليا ونيوزيلندا، حيث ساعدت الشركات على البدء والبقاء وإحراز النجاح.
يعتمد النظام الإيكولوجي للشركة على حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي كانت أساسية لعملياتها لعقود من الزمن. أجرت MYOB مسحًا شاملاً للسوق لإيجاد شريك يدعم هذه الحلول ويمكنه استيعاب احتياجاتها الفريدة.
صرحت Catherine Quinn، مسؤولة التسليم بالمنصة لدى MYOB " لقد كانت Rimini Street الخيار الواضح بالنسبة إلينا. فلم يكونوا يتطلعون فقط إلى بيع ما حصلوا عليه بسهولة لنا، بل أراد فريقهم حقًا فهم أنظمتنا وعملياتنا ومشكلاتنا لضمان تقديم الحلول المناسبة".
وقد أكد Stefan Vargheese، مدير قسم الهندسة لدى MYOB، على مشاعر Quinn قائلاً "لم يكن هذا حلاً واحدًا يناسب جميع الحالات. فقد أخذت Rimini Street بالفعل احتياجاتنا وأهدافنا التجارية في الحسبان. لم يكن وجود الخدمات المُدارة وحل المشكلات من خلال حل سهل وشامل، من دون بائعين متعددين أو تذاكر متعددة، ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلينا".
تحسِّن MYOB الكفاءة والاحتفاظ بالمواهب من خلال Rimini ONETM
اختارت MYOB حل Rimini ONE، وهو حل شامل للاستعانة بمصادر خارجية لتطبيقات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات، لإدارة منصة Siebel الخاصة بها. يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءات، ويضمن سهولة العمليات، ويعزز حل المشكلات بشكل تعاوني، ويتيح حلولاً مصممة بخبرة وبراعة.
ضمان عمليات بلا انقطاع
تعد استمرارية الأعمال ومعدل جاهزية النظام أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى MYOB حيث يحتاج وكلاؤها وعملاؤها إلى الوصول الدائم إلى برامجهم. أضافت Quinn: "تمنحنا Rimini Street راحة البال لأن تطبيقاتنا الأساسية ستكون متاحة عند الحاجة إليها".
ترسيخ حل المشكلات بشكل تعاوني
تتبع Rimini Street نهجًا استباقيًا لتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات ومعالجتها، والعمل بشكل وثيق مع مهندسي MYOB للحصول على حل أسرع.
تقديم الخبرة والحلول المخصصة
يزود نهج Rimini Street شركة MYOB بالخبرة والمهارات اللازمة للتعامل مع أي سيناريو. أوضحت Quinn: "إنهم ينخرطون في المشكلة ويفهمونها ويتوصلون إلى أفضل الحلول. وقد كانت هناك بعض الأشياء التي لم يروها من قبل، لكن هذا لم يزعجهم على الإطلاق".
أدى التحول إلى Rimini ONE إلى إتاحة المزيد من الفرص لـ MYOB وأتاح للفريق العمل بكفاءة ومرونة أكبر، فضلاً عن توفير التكاليف. ووفقًا لما ذكره Vargheese "يوفر Rimini ONE حلاً فريدًا من نوعه وهو أمر ضروري للمؤسسات في العصر الحديث".
فقد استطاع Rimini ONE تلبية حاجة الفريق إلى قضاء بعض الوقت في الدعم خارج ساعات العمل، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين التوازن بين العمل والحياة وتعزيز الاحتفاظ بالمواهب. كما أشار Vargheese إلى أن "الفريق يكون أكثر إنتاجية عندما يعملون على مشاريع إستراتيجية تركز على المستقبل. الشراكة تؤتي ثمارها بالتأكيد".
قال Craig Mackereth، نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الخدمات على الصعيد العالمي لدى Rimini Street: "يسعدنا العمل مع MYOB لمساعدتهم على تحسين النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات لديهم وتمكين فريق التطوير لديهم للتركيز على الابتكار الإستراتيجي". "تؤكد هذه الشراكة التزام Rimini Street بتوفير حلول دعم مخصصة وشاملة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا وتمكنهم من تحقيق أهداف أعمالهم بثقة".
يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية حول الإمكانات التي أتاحها MYOB لـ Rimini Street هنا .
استكشف مجموعة Rimini Street الكاملة التي تضم دعمًا فائق الاستجابة وموثوقًا ومثبتًا وخدمات مدارة وحلول أمان وتكاملاً وقابلية ملاحظة وخدمات احترافية وحلول الاستعانة بمصادر خارجية شاملة ضمن Rimini ONETM لتطبيقات SAP وOracle وSalesforce لدعم الميزة التنافسية والربحية والنمو.
نبذة عن Rimini Street, Inc.
تُعد Rimini Street, Inc. (المعروفة في ناسداك باسم: RMNI)، وهي إحدى شركات Russell 2000® مزودًا عالميًا لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات المتكاملة، ومزودًا رائدًا لحلول الدعم من الطرف الثالث لبرامج Oracle وSAP، وشريكًا لـ Salesforce وAWS. تنفذ الشركة عمليات على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتكوينها وتوصيلها وحمايتها ومراقبتها وتحسينها، وتمكين العملاء من تحقيق نتائج تجارية أفضل وخفض التكاليف بدرجة كبيرة وإعادة تخصيص الموارد من أجل الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5300 شركة من شركات Fortune 500 وFortune Global 100 وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من القطاعات على Rimini Street بوصفها المزود الموثوق لحلول برامج المؤسسات. للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة riministreet ، والتواصل مع Rimini Street على Twitter وInstagram وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)
بيانات تطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض بنود الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. عادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، و"اعتقاد"، و"استمرار"، و"يمكن"، و"حاليًا"، و"يقدر"، و"المستقبل"، و"ينوي"، و"يجوز"، و"قد"، و"يرتقب"، و"يخطط"، و"ممكن"، و"محتمل"، و"يتنبأ"، و"مشروع"، و"يبدو"، و"يسعى"، و"ينبغي"، و"سوف" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة والتوقعات الحالية للإدارة ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تمثل هذه البيانات حقائق تاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك البت في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية المُتكبدة من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية وتأثيرها على إيرادات وتكاليف الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية والتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر في الصناعة التي نزاول فيها أعمالنا والصناعات التي يزاول فيها عملاؤنا أعمالهم؛ وتطور إدارة برامج المؤسسات وطبيعة الدعم وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم والتوغل في قاعدة عملائنا بشكل أكبر؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ واعتماد العملاء لمجموعتنا الموسعة من المنتجات والخدمات بالإضافة إلى المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو الربحية أو تحقيقهما، وإدارة تكلفة الإيرادات والتنبؤ الدقيق بالإيرادات؛ وتقديرات إجمالي السوق المستهدفة وتوقعات مدخرات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي الخدمة الآخرين؛ وتغير التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ وتحديات إدارة النمو بشكل مربح؛ وحاجتنا وقدرتنا على الحصول على استثمارات إضافية أو تمويل الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في نمونا؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعّال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات التي تطرأ على القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بتسهيلاتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين تجاه الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ ومدى كفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار عمليات إعادة الشراء وتوقيتها، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ والمنصوص عليه تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقرير Rimini Street ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q المقدم في 1 نوفمبر 2023، والذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير Rimini Street السنوية المستقبلية وفقًا للنموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية وفقًا للنموذج 10-Q، والتقارير الحالية في النموذج 8-K، وغيرها من الوثائق المقدمة من Rimini Street لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. تتوقع Rimini Street أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن Rimini Street تتنصل على وجه التحديد من أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل تقييمات Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.
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