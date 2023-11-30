شركة Adani Power تفعّل الأمونيا الخضراء في مصنع موندرا لإرساء الأساس لمستقبل مستدام

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) الذي تستمر فعالياته في الفترة من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر 2023 بغية تسريع وتيرة تحول الطاقة وخفض الانبعاثات قبل حلول عام 2030، عمدت شركة Adani Power Ltd.، أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة في الهند، إلى تنفيذ مشروع تجريبي رائد ينطوي على حرق الأمونيا الخضراء في مصنع موندرا التابع لها في إطار مبادراتها المتعددة المحاور الهادفة إلى إزالة الكربون.
في إطار المشروع، سيقوم مصنع موندرا، وهو أكبر مصنع خاص للطاقة في الهند، على حرق ما يصل إلى 20% من الأمونيا الخضراء في غلاية وحدة تقليدية تعمل بالفحم بقدرة 330 ميجاوات.
ستكون الأمونيا الخضراء، الناتجة من الهيدروجين الأخضر، الذي بدوره ناتج من طريق التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة، مادة خام للغلايات، ونظرًا إلى أنها لا تحتوي على أي كربون، فلا ينتج انبعاثات ثاني أكسيد كربون من احتراقها، مما يجعلها بديلاً "محايدًا للكربون طويل الأجل" للوقود الأحفوري. علاوةً على ذلك، وضعت شركة Adani Power بالفعل معيارًا قياسيًا في الصناعة يحكم انبعاثات "كل وحدة" واعتمدت "التكنولوجيا فوق الحرجة الفائقة" الرائدة في أحدث مصانعها.
أبرمت شركة Adani Power شراكة مع شركتي IHI وKowa اليابانيتين لتسليم المشروع التجريبي ودراسة توسعه ليشمل وحدات APL ومحطاتها الأخرى، إذ إن Kowa شركة نشطة في مجال توفير الطاقة ومنتجات توليد الطاقة، على حين أن IHI شركة متخصصة في الصناعات الثقيلة تستخدم تكنولوجيا حرق الأمونيا.
بدأت اختبارات الاحتراق في منشأة IHI في اليابان بمزيج الأمونيا بنسبة 20%، لمحاكاة معدات محطة موندرا للطاقة. ويعتقد الشركاء أن النتائج ستكون مشجعة بدرجة كافية لتنفيذ هذا الحل في محطة موندرا للطاقة بمجرد تحقيق التكافؤ الاقتصادي بين كلتا المادتين الأوليتين. جدير بالذكر أن مصنع موندرا هو أول موقع خارج اليابان يقع عليه الاختيار للمشاركة في هذه المبادرة الخضراء الرائدة.
جرى تصميم المشروع برعاية شراكة الطاقة النظيفة اليابانية الهندية، التي تهدف إلى ضمان أمان الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني والنمو الاقتصادي، وقد وقع الاختيار عليه ضمن "المشروع التجريبي الدولي للتقنيات اليابانية المساهمة في إزالة الكربون وتحول الطاقة" التابع لمنظمة الطاقة الجديدة وتطوير التكنولوجيا الصناعية. هذا، وتعد هذه المنظمة هي الهيئة الوطنية للبحث والتطوير في اليابان، والتي تعمل على تعزيز الابتكار عن طريق دعم التطوير التكنولوجي اللازم لإرساء الأساس لمجتمع مستدام.
صرح السيد Anil Sardana ، المدير الإداري لشركة Adani Power Ltd. ، قائلاً: "تحمل شركة Adani Power على عاتقها مسؤولية خفض البصمة الكربونية عن طريق اعتماد أحدث التقنيات والإجراءات الاستباقية عبر سلسلة قيمة الأعمال. وتعزيزًا منا لهذه الرؤية الخلاقة، يسعدنا إبرام شراكة مع IHI وKowa لمزج الأمونيا الخضراء في مصنع موندرا، والتي من شأنها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على أن نواصل تفعيل أحدث التقنيات بغية تقليل الانبعاثات على المدى المتوسط".
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