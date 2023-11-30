شركة Adani Power تفعّل الأمونيا الخضراء في مصنع موندرا لإرساء الأساس لمستقبل مستدام

(BUSINESS WIRE )-- في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) الذي تستمر فعالياته في الفترة من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر 2023 بغية تسريع وتيرة تحول الطاقة وخفض الانبعاثات قبل حلول عام 2030، عمدت شركة Adani Power Ltd.‎، أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة في الهند، إلى تنفيذ مشروع تجريبي رائد ينطوي على حرق الأمونيا الخضراء في مصنع موندرا التابع لها في إطار مبادراتها المتعددة المحاور الهادفة إلى إزالة الكربون.

في إطار المشروع، سيقوم مصنع موندرا، وهو أكبر مصنع خاص للطاقة في الهند، على حرق ما يصل إلى 20% من الأمونيا الخضراء في غلاية وحدة تقليدية تعمل بالفحم بقدرة 330 ميجاوات.

ستكون الأمونيا الخضراء، الناتجة من الهيدروجين الأخضر، الذي بدوره ناتج من طريق التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة، مادة خام للغلايات، ونظرًا إلى أنها لا تحتوي على أي كربون، فلا ينتج انبعاثات ثاني أكسيد كربون من احتراقها، مما يجعلها بديلاً "محايدًا للكربون طويل الأجل" للوقود الأحفوري. علاوةً على ذلك، وضعت شركة Adani Power بالفعل معيارًا قياسيًا في الصناعة يحكم انبعاثات "كل وحدة" واعتمدت "التكنولوجيا فوق الحرجة الفائقة" الرائدة في أحدث مصانعها.

أبرمت شركة Adani Power شراكة مع شركتي IHI وKowa اليابانيتين لتسليم المشروع التجريبي ودراسة توسعه ليشمل وحدات APL ومحطاتها الأخرى، إذ إن Kowa شركة نشطة في مجال توفير الطاقة ومنتجات توليد الطاقة، على حين أن IHI شركة متخصصة في الصناعات الثقيلة تستخدم تكنولوجيا حرق الأمونيا.

بدأت اختبارات الاحتراق في منشأة IHI في اليابان بمزيج الأمونيا بنسبة 20%، لمحاكاة معدات محطة موندرا للطاقة. ويعتقد الشركاء أن النتائج ستكون مشجعة بدرجة كافية لتنفيذ هذا الحل في محطة موندرا للطاقة بمجرد تحقيق التكافؤ الاقتصادي بين كلتا المادتين الأوليتين. جدير بالذكر أن مصنع موندرا هو أول موقع خارج اليابان يقع عليه الاختيار للمشاركة في هذه المبادرة الخضراء الرائدة.

جرى تصميم المشروع برعاية شراكة الطاقة النظيفة اليابانية الهندية، التي تهدف إلى ضمان أمان الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني والنمو الاقتصادي، وقد وقع الاختيار عليه ضمن "المشروع التجريبي الدولي للتقنيات اليابانية المساهمة في إزالة الكربون وتحول الطاقة" التابع لمنظمة الطاقة الجديدة وتطوير التكنولوجيا الصناعية. هذا، وتعد هذه المنظمة هي الهيئة الوطنية للبحث والتطوير في اليابان، والتي تعمل على تعزيز الابتكار عن طريق دعم التطوير التكنولوجي اللازم لإرساء الأساس لمجتمع مستدام.

صرح السيد Anil Sardana ، المدير الإداري لشركة Adani Power Ltd.‎ ، قائلاً: "تحمل شركة Adani Power على عاتقها مسؤولية خفض البصمة الكربونية عن طريق اعتماد أحدث التقنيات والإجراءات الاستباقية عبر سلسلة قيمة الأعمال. وتعزيزًا منا لهذه الرؤية الخلاقة، يسعدنا إبرام شراكة مع IHI وKowa لمزج الأمونيا الخضراء في مصنع موندرا، والتي من شأنها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على أن نواصل تفعيل أحدث التقنيات بغية تقليل الانبعاثات على المدى المتوسط".

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