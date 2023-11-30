Dokainish & Company ترحب بالمدير التنفيذي المتميز للمطارات في مجلسها الاستشاري

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--بصفتنا رائدين في تلك الفئة المختصة بضوابط المشروع والاستشارات التكنولوجية، يسر شركة Dokainish & Company الترحيب بـ John Selden في مجلسنا الاستشاري.
يشتهر John بدوره القيادي في إدارة مطارات JFK وHartsfield-Jackson Atlanta الدولية، وبصفته الرئيس التنفيذي واسع البصيرة لمطار NEOM، فإن سجله الاستثنائي في إدارة بعض أهم مراكز الطيران في العالم يمثل لحظة جوهرية في شركة Dokainish. لا يؤكد هذا التعيين على التزامنا بالتميز العالمي في مشهد المشروع الرأسمالي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على سعينا إلى قيادة فكرية مبتكرة في الصناعة.
قال Tarik Dokainish، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Dokainish & Company: "إن سجل John Selden الاستثنائي في إدارة المطارات الأكثر ازدحامًا في العالم يجلب بُعدًا جديدًا من الخبرة التشغيلية إلى مجلسنا الاستشاري ذي الخبرات الواسعة بالفعل". "إن فهمه العميق لبيئات المشاريع المعقدة، لا سيما في التميز والكفاءة التشغيلية، يتماشى بسلاسة مع التزامنا بتقديم حلول عالية الجودة. ستكون خبرة جون مفيدة في تعزيز نجاح عملائنا في المشاريع الرأسمالية الكبيرة، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف والتميز في البرنامج".
بدأت رحلة John المهنية في السماء، حيث وضع نهجه المنضبط كطيار طيران وفطنته التكتيكية كقائد للبحرية الأساس لقيادته المثالية ومسيرته المهنية الشهيرة. إن انتقاله من صفوف الخدمة العسكرية إلى أعلى مستويات إدارة الطيران يتحدث عن قدرته على التكيف والبصيرة الإستراتيجية. تميزت مسيرة Selden المهنية في إدارة الطيران بأدوار قيادية في أبرز مطارات العالم:
في مطار JFK International Airport، وبصفته نائب المدير العام، أظهر John قدرة حريصة على تعزيز العمليات والقيادة.
كما أظهر دوره كمدير عام لمطار Hartsfield-Jackson Atlanta International، وهو أعلى دور في أكثر مطارات العالم ازدحامًا، موهبته في التنقل وتعزيز العلاقة بين العمليات المعقدة وخدمات الركاب. تحت قيادته، لم يزدهر المطار فحسب، بل عزز أيضًا مكانته على المسرح العالمي.
في الآونة الأخيرة، وبصفته الرئيس التنفيذي لمطار NEOM، كان John واسع البصيرة وكان مثالاً على قدرته على الابتكار وتعزيز النجاح في مناطق مجهولة. من خلال الإشراف على تطوير ما كان من المقرر أن يصبح أحد أكثر المطارات تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، فإن إستراتيجيات John للتفكير المستقبلي تمهد آفاقًا جديدة في قطاع الطيران.
إن خبرة John الواسعة ونهج القيادة المبتكر ليسا مجرد إضافة إلى مجلسنا الاستشاري؛ بل هما فائدة مباشرة لعملائنا. مع استمرار Dokainish & Company في تعريف المسار المحدد لضوابط المشاريع الرأسمالية والاستشارات التكنولوجية، ستلعب رؤى John دورًا حاسمًا في تعزيز الخدمات التي نقدمها. ستترجَم وجهة نظره الفريدة حول العمليات المعقدة والكفاءة بشكل مباشر إلى حلول أكثر دقة وفعالية لعملائنا، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم بمزيد من الدقة والنجاح.
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حول Dokainish & Company
يتأثر مشهد المشروع الرأسمالي بالمليارات المفقودة من تجاوزات التكلفة. تتميز Dokainish & Company بسجل حافل في بناء مكاتب إدارة المشاريع الحائزة على جوائز لخفض التكاليف الزائدة بنسبة تصل إلى 200% في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والتعدين والبناء والدفاع وغيرها. نحن رواد الفئة في ضوابط المشاريع والاستشارات التقنية التي تحل أكبر التحديات التجارية والتشغيلية للمشاريع الرأسمالية. نحن نقدم ضوابط متكاملة للمشروع، وإدارة المشروع، وخدمات إدارة التغيير. تعرف على المزيد على وتابع @Dokainish&Company .
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