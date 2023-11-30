Dokainish & Company ترحب بالمدير التنفيذي المتميز للمطارات في مجلسها الاستشاري

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--بصفتنا رائدين في تلك الفئة المختصة بضوابط المشروع والاستشارات التكنولوجية، يسر شركة Dokainish & Company الترحيب بـ John Selden في مجلسنا الاستشاري.

يشتهر John بدوره القيادي في إدارة مطارات JFK وHartsfield-Jackson Atlanta الدولية، وبصفته الرئيس التنفيذي واسع البصيرة لمطار NEOM، فإن سجله الاستثنائي في إدارة بعض أهم مراكز الطيران في العالم يمثل لحظة جوهرية في شركة Dokainish. لا يؤكد هذا التعيين على التزامنا بالتميز العالمي في مشهد المشروع الرأسمالي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على سعينا إلى قيادة فكرية مبتكرة في الصناعة.

قال Tarik Dokainish، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Dokainish & Company: "إن سجل John Selden الاستثنائي في إدارة المطارات الأكثر ازدحامًا في العالم يجلب بُعدًا جديدًا من الخبرة التشغيلية إلى مجلسنا الاستشاري ذي الخبرات الواسعة بالفعل". "إن فهمه العميق لبيئات المشاريع المعقدة، لا سيما في التميز والكفاءة التشغيلية، يتماشى بسلاسة مع التزامنا بتقديم حلول عالية الجودة. ستكون خبرة جون مفيدة في تعزيز نجاح عملائنا في المشاريع الرأسمالية الكبيرة، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف والتميز في البرنامج".

بدأت رحلة John المهنية في السماء، حيث وضع نهجه المنضبط كطيار طيران وفطنته التكتيكية كقائد للبحرية الأساس لقيادته المثالية ومسيرته المهنية الشهيرة. إن انتقاله من صفوف الخدمة العسكرية إلى أعلى مستويات إدارة الطيران يتحدث عن قدرته على التكيف والبصيرة الإستراتيجية. تميزت مسيرة Selden المهنية في إدارة الطيران بأدوار قيادية في أبرز مطارات العالم:



في مطار JFK International Airport، وبصفته نائب المدير العام، أظهر John قدرة حريصة على تعزيز العمليات والقيادة.

كما أظهر دوره كمدير عام لمطار Hartsfield-Jackson Atlanta International، وهو أعلى دور في أكثر مطارات العالم ازدحامًا، موهبته في التنقل وتعزيز العلاقة بين العمليات المعقدة وخدمات الركاب. تحت قيادته، لم يزدهر المطار فحسب، بل عزز أيضًا مكانته على المسرح العالمي. في الآونة الأخيرة، وبصفته الرئيس التنفيذي لمطار NEOM، كان John واسع البصيرة وكان مثالاً على قدرته على الابتكار وتعزيز النجاح في مناطق مجهولة. من خلال الإشراف على تطوير ما كان من المقرر أن يصبح أحد أكثر المطارات تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، فإن إستراتيجيات John للتفكير المستقبلي تمهد آفاقًا جديدة في قطاع الطيران.



إن خبرة John الواسعة ونهج القيادة المبتكر ليسا مجرد إضافة إلى مجلسنا الاستشاري؛ بل هما فائدة مباشرة لعملائنا. مع استمرار Dokainish & Company في تعريف المسار المحدد لضوابط المشاريع الرأسمالية والاستشارات التكنولوجية، ستلعب رؤى John دورًا حاسمًا في تعزيز الخدمات التي نقدمها. ستترجَم وجهة نظره الفريدة حول العمليات المعقدة والكفاءة بشكل مباشر إلى حلول أكثر دقة وفعالية لعملائنا، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم بمزيد من الدقة والنجاح.

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حول Dokainish & Company

يتأثر مشهد المشروع الرأسمالي بالمليارات المفقودة من تجاوزات التكلفة. تتميز Dokainish & Company بسجل حافل في بناء مكاتب إدارة المشاريع الحائزة على جوائز لخفض التكاليف الزائدة بنسبة تصل إلى 200% في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والتعدين والبناء والدفاع وغيرها. نحن رواد الفئة في ضوابط المشاريع والاستشارات التقنية التي تحل أكبر التحديات التجارية والتشغيلية للمشاريع الرأسمالية. نحن نقدم ضوابط متكاملة للمشروع، وإدارة المشروع، وخدمات إدارة التغيير. تعرف على المزيد على وتابع @Dokainish&Company .

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