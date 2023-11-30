شركة HID تفوز بعقد لتزويد فنلندا برخصة قيادة جديدة وحل لبطاقة تاكوغراف أوروبية ذكية من الجيل الثاني

(BUSINESS WIRE )-- حصلت شركة HID -الرائدة عالميًا في حلول الهوية محل الثقة- على عقد لتزويد فنلندا ببطاقات رخصة قيادة جديدة عالية الأمان وحلول لخدمات التخصيص، مع دمج حل تاكوغراف أوروبي ذكي من الجيل الثاني. يعكس هذا التعاون التزام شركة HID بتعزيز الأمان والكفاءة في نظم النقل في فنلندا.

سوف تستفيد فنلندا من حل شامل مخصص وقابل للتهيئة يجمع بين البرمجيات والأجهزة والمعدات للتوافق مع رؤية السلطة المرورية لنظام رقمي سلس وكفء لإصدار المستندات. لإنجاز المشروع، تعاونت شركة HID مع CardPlus Systems، وهو شريك محل ثقة يقدم مستندات وخدمات ونظم للهوية الآمنة، وذلك لضمان حل استثنائي لرخصة القيادة بميزات رائدة في المجال.

Max Fogdell ، رئيس خدمات تراخيص القيادة والفحوصات في هيئة النقل والاتصالات في فنلندا، Traficom ، صرّح قائلاً "يسر الهيئة الفنلندية للنقل والاتصالات، Traficom، أن تدخل في شراكة مع HID. نحن مقتنعون أنه في وجود الخبرة الواسعة لدى شركة HID في مجال حلول الهوية محل الثقة، سنتمكن من ضمان أن خدمات بطاقاتنا تواصل تحقيق أعلى مستوى من الأمان والكفاءة والامتثال للوائح السلامة في الاتحاد الأوروبي".

Craig Sandness ، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم إصدار الهوية والأمان للمواطنين عبّر عن حماسه للمشروع، موضحًا "إننا فخورون بالتعاون مع حكومة فنلندا والإسهام في تحسين نظامي رخصة القيادة وتاكوغراف في البلد. إن التزامنا بالأمان والابتكار لا يتزعزع، ويمثل هذا العقد شهادة على تفانينا في حماية المواطنين والبنية التحتية".

مع معايير السلامة ولوائح التاكوغراف الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مطلوب من المركبات التجارية في المنطقة أن تثبت أجهزة تاكوغراف من الجيل الثاني بحلول عام 2026. يمتثل الحل المتقدم من شركة HID بشكل كامل لهذه اللوائح الصارمة ويتضمن بطاقات ذكية تضمن وصول السائقين وجهات إنفاذ القانون والشركات والورش لبيانات الأجهزة.

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نبذة عن شركة HID

تعمل شركة HID على تشغيل هويات محل ثقة للناس والأماكن والأشياء في العالم . نحن نيسر على الناس أن يتعاملوا بأمان ويعملوا بإنتاجية ويسافروا بحرية. حلولنا محل الثقة في مجال الهوية تقدم للناس إمكانية وصول مريحة إلى الأماكن الفعلية والرقمية وتوصيل الأشياء التي يمكن التعرف عليها والتحقق منها وتتبعها رقميًا. يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم منتجات شركة HID وخدماتها في معاملات حياتهم اليومية، ويتم توصيل مليارات الأشياء عبر تقنية الشركة. نحن نعمل مع الحكومات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمؤسسات المالية والشركات الصناعية وبعض من الشركات الأكثر ابتكارًا على الكوكب.

يقع المقر الرئيسي لشركة HID في مدينة أوستن بولاية تكساس، وتضم أكثر من 4,500 موظف في أنحاء العالم وتدير مكاتب عالمية تقدم الدعم لأكثر من 100 بلد. شركة HID من العلامات التجارية التابعة لمجموعة ASSA ABLOY. للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة .

نبذة عن شركة CardPlus

شركة CardPlus جهة توزيع في شمال أوروبا لمستندات الهوية الآمنة، وهي مزود للخدمات والأنظمة، وتشمل منتجاتها الرئيسية كل أنواع البطاقات البلاستيكية، والبطاقات الذكية التي تعمل بالتلامس ومن دونه، وحلول البرمجيات المكرسة، وطابعات البطاقات ومعدات التخصيص الأخرى. باعتبار شركة CardPlus شريكًا مختصًا بالحلول، فقد اختارت نهج الحياد التقني، وهو ما يعني أنها تظل حرة في اختيار أفضل التقنيات التي تلائم احتياج العملاء وتطبيقهم بالشكل الأمثل.

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