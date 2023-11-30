شركة HID تفوز بعقد لتزويد فنلندا برخصة قيادة جديدة وحل لبطاقة تاكوغراف أوروبية ذكية من الجيل الثاني

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- حصلت شركة HID -الرائدة عالميًا في حلول الهوية محل الثقة- على عقد لتزويد فنلندا ببطاقات رخصة قيادة جديدة عالية الأمان وحلول لخدمات التخصيص، مع دمج حل تاكوغراف أوروبي ذكي من الجيل الثاني. يعكس هذا التعاون التزام شركة HID بتعزيز الأمان والكفاءة في نظم النقل في فنلندا.
سوف تستفيد فنلندا من حل شامل مخصص وقابل للتهيئة يجمع بين البرمجيات والأجهزة والمعدات للتوافق مع رؤية السلطة المرورية لنظام رقمي سلس وكفء لإصدار المستندات. لإنجاز المشروع، تعاونت شركة HID مع CardPlus Systems، وهو شريك محل ثقة يقدم مستندات وخدمات ونظم للهوية الآمنة، وذلك لضمان حل استثنائي لرخصة القيادة بميزات رائدة في المجال.
Max Fogdell ، رئيس خدمات تراخيص القيادة والفحوصات في هيئة النقل والاتصالات في فنلندا، Traficom ، صرّح قائلاً "يسر الهيئة الفنلندية للنقل والاتصالات، Traficom، أن تدخل في شراكة مع HID. نحن مقتنعون أنه في وجود الخبرة الواسعة لدى شركة HID في مجال حلول الهوية محل الثقة، سنتمكن من ضمان أن خدمات بطاقاتنا تواصل تحقيق أعلى مستوى من الأمان والكفاءة والامتثال للوائح السلامة في الاتحاد الأوروبي".
Craig Sandness ، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم إصدار الهوية والأمان للمواطنين عبّر عن حماسه للمشروع، موضحًا "إننا فخورون بالتعاون مع حكومة فنلندا والإسهام في تحسين نظامي رخصة القيادة وتاكوغراف في البلد. إن التزامنا بالأمان والابتكار لا يتزعزع، ويمثل هذا العقد شهادة على تفانينا في حماية المواطنين والبنية التحتية".
مع معايير السلامة ولوائح التاكوغراف الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مطلوب من المركبات التجارية في المنطقة أن تثبت أجهزة تاكوغراف من الجيل الثاني بحلول عام 2026. يمتثل الحل المتقدم من شركة HID بشكل كامل لهذه اللوائح الصارمة ويتضمن بطاقات ذكية تضمن وصول السائقين وجهات إنفاذ القانون والشركات والورش لبيانات الأجهزة.
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نبذة عن شركة HID
تعمل شركة HID على تشغيل هويات محل ثقة للناس والأماكن والأشياء في العالم . نحن نيسر على الناس أن يتعاملوا بأمان ويعملوا بإنتاجية ويسافروا بحرية. حلولنا محل الثقة في مجال الهوية تقدم للناس إمكانية وصول مريحة إلى الأماكن الفعلية والرقمية وتوصيل الأشياء التي يمكن التعرف عليها والتحقق منها وتتبعها رقميًا. يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم منتجات شركة HID وخدماتها في معاملات حياتهم اليومية، ويتم توصيل مليارات الأشياء عبر تقنية الشركة. نحن نعمل مع الحكومات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمؤسسات المالية والشركات الصناعية وبعض من الشركات الأكثر ابتكارًا على الكوكب.
يقع المقر الرئيسي لشركة HID في مدينة أوستن بولاية تكساس، وتضم أكثر من 4,500 موظف في أنحاء العالم وتدير مكاتب عالمية تقدم الدعم لأكثر من 100 بلد. شركة HID من العلامات التجارية التابعة لمجموعة ASSA ABLOY. للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة .
نبذة عن شركة CardPlus
شركة CardPlus جهة توزيع في شمال أوروبا لمستندات الهوية الآمنة، وهي مزود للخدمات والأنظمة، وتشمل منتجاتها الرئيسية كل أنواع البطاقات البلاستيكية، والبطاقات الذكية التي تعمل بالتلامس ومن دونه، وحلول البرمجيات المكرسة، وطابعات البطاقات ومعدات التخصيص الأخرى. باعتبار شركة CardPlus شريكًا مختصًا بالحلول، فقد اختارت نهج الحياد التقني، وهو ما يعني أنها تظل حرة في اختيار أفضل التقنيات التي تلائم احتياج العملاء وتطبيقهم بالشكل الأمثل.
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