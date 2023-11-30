رحلة Swissai لتحسين البنية التحتية للشحن عبر القارات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اختارت Mercedes-Benz Mobility AG شركة SwissAI مزودًا لحلول الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تخطيط الشبكات واختيار الموقع لإنشاء شبكتها الأولى، إلى جانب ذلك، تزود SwissAI شريكتها المتخصصة في مجال السيارات بتحليلات متطورة معتمدة على الذكاء الاصطناعي ومنصة البرمجيات الخدمية التنبؤية - AIOME. كما يعمل البرنامج على تسريع اختيار الموقع وخطط نشر البنية التحتية للشحن، مع زيادة الربح لكل من شريكتها المتخصصة في مجال السيارات وعملائها الكرام.
تدعم هذه الشراكة البناءة تطوير شبكة شحن عالمية عالية الطاقة، وبحلول نهاية العقد، تخطط شركة Mercedes-Benz Mobility AG لبناء ما يقرب من 2000 مركز شحن و10000 جهاز شحن عالي الطاقة في كل أنحاء الكوكب، بدءًا من الصين وأمريكا الشمالية وأوروبا. علاوةً على ذلك، تلعب منصة AIOME من SwissAI دورًا محوريًا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
يعمد المستخدمون، باستخدام هذه المنصة، إلى محاكاة تأثيرات مختلف السيناريوهات بدون الحاجة إلى تنفيذها فعليًا والحصول على أجوبة للأسئلة المهمة، مثل تحسين الموقع وإستراتيجيات طرح المعدات وضمان تغطية كاملة للشبكة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تضع شركة SwissAI في اعتبارها الطلب المتزايد على خدمات الشحن والعوامل الأخرى ذات الصلة، مثل تغير التكنولوجيا وسلوك الناس. كما تضمن منصة AIOME تمتع العملاء بتجربة شحن متميزة عند اختيار الشبكة الأكثر تحقيقًا للأرباح في كل أنحاء القارة.
علقت Anna Gawlikowska، المدير التنفيذي في SwissAI، قائلة: "تمكّن SwissAI العملاء من رسم مستقبل أفضل، والإجابة عن هذين السؤالين المهمين، ما أفضل المواقع لطلب العملاء الحالي والمستقبلي؟ كيف ستتطور المنافسة والتكنولوجيا؟ وعن طريق التعويل على الذكاء الاصطناعي للاستجابة لاحتياجات السائقين المتطورة والتطورات التكنولوجية، يمكن لشركائنا التحديد الإستراتيجي للمواقع المثالية من الناحية الاقتصادية، والتي تضمن رضا العملاء وزيادة الربح". "ونحن ملتزمون بتقديم خدمات قيمة وتمكين شركائنا من التخطيط وتنفيذ المنهج الأمثل للتنقل الكهربائي."
تعد SwissAI AG إحدى الشركات الرائدة في مجال البرمجيات الخدمية لأنظمة الطاقة والتنقل، ومنذ بدء مزاولة نشاطها في عام 2008، احتلت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، موقع الصدارة في ساحة التقدم التكنولوجي، مقدمةً الدعم إلى الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات العامة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة. هذا، وتحمل الشركة على عاتقها مهمة بناء أطر محاكاة لمختلف القطاعات، بما في ذلك تحول الطاقة والتنقل الإلكتروني والخدمات اللوجستية والعقارات وتجارة التجزئة والمدن الذكية. علاوةً على ذلك، تيسر منصة AIOME سبل الاستفادة من آلاف الطبقات من البيانات والخوارزميات المجهولة المصدر لإجراء تقييم شامل للاستثمار في البنية التحتية وتوقعات يومية مفصلة. كما يستفيد الشركاء، ومن بينهم Mercedes-Benz Mobility AG، من برمجيات الشركة لاختيار إستراتيجيات الطاقة والتنقل الأكثر ربحية والأقل خطورة ومواقع الأصول في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجنوب شرق آسيا. والشركة إذ تمتلك منصة محاكاة تخدم أكثر من 1.6 مليار شخص، فإنها تحتل موقع الصدارة على صعيد تشكيل مستقبل الطاقة والتنقل.
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