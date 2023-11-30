رحلة Swissai لتحسين البنية التحتية للشحن عبر القارات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اختارت Mercedes-Benz Mobility AG شركة SwissAI مزودًا لحلول الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تخطيط الشبكات واختيار الموقع لإنشاء شبكتها الأولى، إلى جانب ذلك، تزود SwissAI شريكتها المتخصصة في مجال السيارات بتحليلات متطورة معتمدة على الذكاء الاصطناعي ومنصة البرمجيات الخدمية التنبؤية - AIOME. كما يعمل البرنامج على تسريع اختيار الموقع وخطط نشر البنية التحتية للشحن، مع زيادة الربح لكل من شريكتها المتخصصة في مجال السيارات وعملائها الكرام.

تدعم هذه الشراكة البناءة تطوير شبكة شحن عالمية عالية الطاقة، وبحلول نهاية العقد، تخطط شركة Mercedes-Benz Mobility AG لبناء ما يقرب من 2000 مركز شحن و10000 جهاز شحن عالي الطاقة في كل أنحاء الكوكب، بدءًا من الصين وأمريكا الشمالية وأوروبا. علاوةً على ذلك، تلعب منصة AIOME من SwissAI دورًا محوريًا في أمريكا الشمالية وأوروبا.

يعمد المستخدمون، باستخدام هذه المنصة، إلى محاكاة تأثيرات مختلف السيناريوهات بدون الحاجة إلى تنفيذها فعليًا والحصول على أجوبة للأسئلة المهمة، مثل تحسين الموقع وإستراتيجيات طرح المعدات وضمان تغطية كاملة للشبكة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تضع شركة SwissAI في اعتبارها الطلب المتزايد على خدمات الشحن والعوامل الأخرى ذات الصلة، مثل تغير التكنولوجيا وسلوك الناس. كما تضمن منصة AIOME تمتع العملاء بتجربة شحن متميزة عند اختيار الشبكة الأكثر تحقيقًا للأرباح في كل أنحاء القارة.

علقت Anna Gawlikowska، المدير التنفيذي في SwissAI، قائلة: "تمكّن SwissAI العملاء من رسم مستقبل أفضل، والإجابة عن هذين السؤالين المهمين، ما أفضل المواقع لطلب العملاء الحالي والمستقبلي؟ كيف ستتطور المنافسة والتكنولوجيا؟ وعن طريق التعويل على الذكاء الاصطناعي للاستجابة لاحتياجات السائقين المتطورة والتطورات التكنولوجية، يمكن لشركائنا التحديد الإستراتيجي للمواقع المثالية من الناحية الاقتصادية، والتي تضمن رضا العملاء وزيادة الربح". "ونحن ملتزمون بتقديم خدمات قيمة وتمكين شركائنا من التخطيط وتنفيذ المنهج الأمثل للتنقل الكهربائي."

تعد SwissAI AG إحدى الشركات الرائدة في مجال البرمجيات الخدمية لأنظمة الطاقة والتنقل، ومنذ بدء مزاولة نشاطها في عام 2008، احتلت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، موقع الصدارة في ساحة التقدم التكنولوجي، مقدمةً الدعم إلى الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات العامة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة. هذا، وتحمل الشركة على عاتقها مهمة بناء أطر محاكاة لمختلف القطاعات، بما في ذلك تحول الطاقة والتنقل الإلكتروني والخدمات اللوجستية والعقارات وتجارة التجزئة والمدن الذكية. علاوةً على ذلك، تيسر منصة AIOME سبل الاستفادة من آلاف الطبقات من البيانات والخوارزميات المجهولة المصدر لإجراء تقييم شامل للاستثمار في البنية التحتية وتوقعات يومية مفصلة. كما يستفيد الشركاء، ومن بينهم Mercedes-Benz Mobility AG، من برمجيات الشركة لاختيار إستراتيجيات الطاقة والتنقل الأكثر ربحية والأقل خطورة ومواقع الأصول في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجنوب شرق آسيا. والشركة إذ تمتلك منصة محاكاة تخدم أكثر من 1.6 مليار شخص، فإنها تحتل موقع الصدارة على صعيد تشكيل مستقبل الطاقة والتنقل.

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