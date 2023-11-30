تُظهر Wella Company ثلاث سنوات متتالية من زخم النمو بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية

(BUSINESS WIRE )-- احتفلت اليوم Wella Company، وهي شركة عالمية رائدة مبتكرة في قطاع الشعر والأظافر الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في صناعة التجميل، عامها الثالث كشركة مستقلة، مما يدل على نمو واسع النطاق ومتوازن عبر العلامات التجارية والفئات والجغرافيا. حققت Wella Company نموًا مرتفعًا من رقم واحد بالعملة الثابتة في السنة المالية 2023 (FY23)، التي أغلقت في نهاية يونيو، مما عزز موطئ قدمها كواحدة من أسرع الشركات نموًا في هذا القطاع. تشمل مجموعة Wella Company من العلامات التجارية المتخصصة في مجال الشعر والأظافر وتقنيات التجميل الشهيرة في مجال الشعر والأظافر والجمال Wella Professionals وO·P·I وghd وBriogeo وNioxin وSebastian Professional وClairol.

منذ إنشائها عام 2020، سجلت Wella Company نموًا سنويًا في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. استمرارًا لنجاح علامتها التجارية الرائدة في مجال ألوان الشعر الاحترافية، Koleston Perfect (KP)، التي باعت 1.5 أنبوب في الثانية على مستوى العالم في السنة المالية 23، أنشأت الشركة اعتمادها الاحترافي في مجال الألوان باعتبارها العلامة التجارية الأولى لألوان الصالونات في العالم، وتستمر في الاستثمار في الارتقاء بجوهرها من خلال التوسع في العناية بالشعر، وكذلك عبر مجموعة تقنيات الأظافر والجمال. كما قامت الشركة أيضًا بتنمية مبيعاتها في مجال التجارة الإلكترونية بمعدل يزيد عن ضعف نمو السوق من خلال زيادة الشراكات مع كبار تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية، والاستثمار في بناء العلامة التجارية الرقمية الأولى، والتحسين المستمر لتجربة المستخدم على منصة التجارة الإلكترونية المملوكة لها WellaStore لتلبية احتياجات متخصصي الصالونات.

"بالنظر إلى عام 2023، بدأنا في إدراك فوائد التحولات الناجحة للعلامة التجارية عبر محفظتنا والابتكارات المتقدمة. نشهد أيضًا نضج أعمالنا وتوسعها عبر القنوات والأسواق. صرحت Annie Young-Scrivner، الرئيس التنفيذي لـWella Company، إن جميع علاماتنا التجارية ومناطقنا الجغرافية تنمو بشكل يفوق هذه الفئة، وهو مؤشر على أن لدينا تقدمًا هائلاً لم نحققه بعد. وأضافت: "في السنة المالية 23، قمنا بزيادة أرباحنا وإيراداتنا ووسعنا حصتنا في السوق، ونتوقع أن تستمر السنة المالية 2024 في مسار النمو هذا."

الابتكارات المتقدمة وتجارب العلامات التجارية الحديثة تحقق أعلى المكاسب في الحصص

مع تأسيس Wella Professionals باعتبارها العلامة التجارية الأولى لألوان الصالونات في العالم1، تطالب O·P·I أيضًا بمكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأولى لصالونات الأظافر الاحترافية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعد مجموعة العلامات التجارية لـWella Company رقم 1 في مجال العناية الاحترافية بالشعر في البرازيل، وهي واحدة من أعلى أسواق الشركة نموًا. وقد روجت ابتكارات الشركة للتكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع في العديد من المجالات، مع الاستمرار في رفع مستوى إطلالة وتجربة مجموعة علاماتها التجارية.

لمعالجة مخاوف المستهلكين بشأن تلف الشعر، أطلقت Wella Company ابتكارات ثورية في منتجات الشعر تجمع بين نتائج السرعة والأداء. خط Wella Professionals Ultimate Repair مع منتجها Miracle Hair Rescue ، هو علاج لإصلاح الشعر حاصل على براءة اختراع مع القدرة على عكس تلف الشعر من الداخل والخارج في 90 ثانية. يُعد Ultimate Repair بمثابة دخول Wella Professionals إلى قطاع العناية بالشعر المرموق، وكان واحدًا من أنجح عمليات إطلاق الشركة في مجال الرعاية حتى الآن. بعد بضعة أشهر فقط من طرحه في السوق، اكتسبت Ultimate Repair بسرعة حصة في كل من الصالونات وفي تجارة التجزئة المرموقة. لاستكمال خدمات الطلب داخل الصالونات، يواصل Shinefinity ، منتج التلميع المتخصص والمدخل الجديد للفئة العام الماضي، دفع النمو المتزايد. تمتلك العلامة التجارية الآن أكثر من 40 لونًا في أكثر من 30 سوقًا حول العالم نتيجة لشعبيتها الواسعة.

قامت Wella Professionals بتحديث عبواتها عبر خط العناية بالشعر الخاص بها، بما في ذلك الشامبو والبلسم، مما ساهم في دفع نمو الإيرادات بنسبة مضاعفة على مستوى العالم.

أنشأت ghd، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا التجميل والعلامة التجارية رقم 1 في المملكة المتحدة التي يوصي بها المحترفون في مجال التصميم، فئة جديدة من المنتجات الرطبة إلى الجافة من خلال تقديم ghd Duet Style . يعتبر Duet Style هو أول مصفف شعر 2 في 1 من الرطب إلى الجاف والذي يجفف ويصفف في نفس الوقت دون أي ضرر حراري واستهلاك أقل للطاقة بنسبة 45%. منذ إطلاقه في فبراير، أصبح ghd Duet Style هو المنتج رقم 3 الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية بعد أدوات تصفيف الشعر البلاتينية+ والذهبية.

في مواجهة الاتجاه المتزايد في العناية بفروة الرأس، قدمت Wella Company اثنين من أفضل المشاركين أداءً في هذا المجال. مصل Nioxin Ultimate Power هو علاج فعال للغاية يُترك على فروة الرأس مصمم لتقوية الشعر من الجذور وزيادة تثبيت الشعر. تم إطلاق Nioxin Ultimate Power Serum في شهر مايو في أحد متاجر التجزئة عبر الإنترنت، مسجلاً نموًا مزدوج الرقم في أمريكا الشمالية. يجذب Ultimate Power Serum مستخدمين جدد، حيث أن 93% من المشترين هم مستخدمون لأول مرة للعلامة التجارية Nioxin. تعمل تقييمات المنتج على زيادة التفضيلات، حيث يشارك 91% من المراجعين على موقع واحد أنهم سيوصون به لصديق، وأكثر من نصف المراجعين على موقع آخر يمنحون تقييمات 5 نجوم.

دخل Briogeo ، خط العناية بالشعر الطبيعي والشامل والحائز على جوائز، فئة العناية بفروة الرأس في يناير مع إطلاق Destined for Density ، وهو نظام شامل للعناية بفروة الرأس والشعر لتعزيز كثافة الشعر للحصول على شعر أكثر كثافة وامتلاءً وصحة. حتى الآن، كانت المجموعة - التي تشمل مصل الكثافة والشامبو والبلسم والمكملات الغذائية - هي الإطلاق الأعلى والأفضل أداءً للعلامة التجارية. أصبح منتج SKU البطل، Density Serum، هو رقم SKU رقم 1 للعلامة التجارية في أحد متاجر مستحضرات التجميل المرموقة في أمريكا الشمالية أثناء الإطلاق.

قامت Clairol أيضًا بتجديد العلامة التجارية الأسطورية لتلوين الشعر في المنزل والتي تم عرضها في حملة It's So Me ، وهي جزء من جهد متعدد السنوات لتقديم Clairol إلى جيل جديد من مستخدمي ألوان الشعر التي يمكن صنعها بنفسك. تسلط It's So Me الضوء على مجموعة Clairol الكاملة، بما في ذلك العلامات التجارية التراثية مثل صبغة الشعر الدائمة Nice 'n Easy والابتكارات الجديدة لعام 2023: Natural Instincts Bold وBlonde It Up Crystal Glow Toners وRoot Touch Up Spray 2-in-1. ساعدت هذه المبادرات أعمال تجارة التجزئة في الشعر في الولايات المتحدة على تحقيق مستويات أسهم قياسية بلغت 13.5% في الأشهر الستة الماضية المنتهية في سبتمبر 20232 وأكثر من 10 أشهر من نمو الحصص المتتالية.3

قدمت O·P·I العديد من الابتكارات البارزة هذا العام والتي أدت إلى زيادة حصة O·P·I القياسية في السوق +4 نقاط مشاركة مقابل YA4 في الولايات المتحدة فئة ألوان وعلاجات الأظافر.5 على الصعيد العالمي، تكتسب العلامة التجارية أيضًا حصة عبر كل من قنوات البيع بالتجزئة والمحترفين.6 O·P·I Repair Mode ، وهو علاج لبناء الروابط حاصل على براءة اختراع لإصلاح تلف الأظافر من الداخل في 6 أيام، مدخلاً مهمًا إلى شريحة الأسعار المتميزة وقد تجاوز توقعات مبيعات العام الأول. كان الإطلاق الرئيسي الآخر في الولايات المتحدة هو O·P·I xPRESS/ON Press-On Nails ، الذي نجح في دخول الجزء الأعلى نموًا في مجال الأظافر، والأظافر الاصطناعية. كانت مجموعة O·P·I x Barbie The Movie هذا الربيع أكبر شراكة للأظافر حتى الآن في عام 2023 في الولايات المتحدة.7 ويستمر أول طلاء أظافر طبيعي للعلامة التجارية O·P·I Nature Strong في الحصول على حصة في شركة الغذاء والدواء الأمريكية، قناة جماعية، تصل إلى 35% من إجمالي فئة المنتجات الطبيعية،8 ومبيعات CY 23 حتى الآن في تجارة التجزئة المتميزة بالولايات المتحدة أعلى بأكثر من 2X من العلامة التجارية الرائدة في مجال الأظافر الطبيعية في السوق الشامل.9

إصدارات تقرير الأثر البيئي والاجتماعي الافتتاحي لـ Wella Company اليوم

أصدرت Wella Company اليوم تقرير الأثر البيئي والاجتماعي لعام 2022، وهو أول تحليل مدروس لجهود الشركة للتأثير بشكل إيجابي على الأفراد والكوكب ومن خلال منتجاتها. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:



الأفراد: خلال عام 2023، نجحت Wella Company في نشر برنامج We Own Our Way (WOW)، وهو برنامج واسع النطاق لملكية الموظفين يضمن أن يكون لكل موظف في Wella Company مصلحة مالية خاصة في مستقبل الشركة. الآن، يتمتع موظفو Wella Company على جميع المستويات بفرصة الاستفادة من تكوين الثروات عندما تنجح Wella Company.10 من خلال تحقيق خطوات واسعة في DEIB، قامت الشركة بزيادة التمثيل النسائي إلى 59% بين موظفيها العالميين، و58% في مجلس إدارتها. توصلت الشركة أيضًا إلى التزامها بالمساواة في الأجور بين الجنسين بنسبة 100% في جميع المستويات قبل عام واحد من الهدف.

الكوكب: نظرًا لالتزامها بتقليل البصمة الكربونية وكذلك استخدام المياه والنفايات، قامت Wella Company عام 2022 بخفض انبعاثات الكربون للنطاق 1-2 بنسبة 10% ووصلت إلى الصفر في مكب النفايات في 2 من مصانعها الثلاثة وجميع مراكز التوزيع الثمانية التي يتم التحكم فيها بشكل مباشر. كما خفضت الشركة سحب المياه بنسبة 5.5% والنفايات الناتجة بنسبة 13.7% لكل وحدة منتجة في مصانعها الثلاثة. المنتجات: تشمل المكاسب التي تم تحقيقها أن 80% من مكونات المنتج من حيث الحجم قابلة للتحلل البيولوجي و77% من إجمالي التغليف قابل لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو إعادة التعبئة. وتواصل الشركة أيضًا التحول على مستوى المحفظة إلى التغليف المصنوع من مواد معاد تدويرها، بما في ذلك أنابيب الألومنيوم والصناديق الورقية والأغطية.

صرحت Hilary Crnkovich، الرئيس التنفيذي للاتصالات والاستدامة في Wella Company: "بالنسبة لشركة حديثة للغاية في فترة ولايتنا، نرى أننا نتقدم في رحلتنا المتعلقة بالتأثير البيئي والاجتماعي بالزخم المناسب ونحقق طموحاتنا المعلنة بنزاهة وهدف".

نبذة عن Wella Company

نحن Wella Company، وهي شركة عالمية رائدة مبتكرة في صناعة التجميل تجمع بين تاريخها المميز الذي يزيد عن 140 عامًا وخبرتها في الصناعة ومكانتها الناشئة كشركة رائدة عالية النمو في فئتها. منذ عام 2020، حفزت Wella Company تحول أعمالنا وعلاماتنا التجارية لتصبح واحدة من أسرع الشركات نموًا في قطاع التجميل. تشمل مجموعتنا من العلامات التجارية الرائدة المتخصصة في مجال الشعر والأظافر وتقنيات التجميل المتخصصة والبيع بالتجزئة Wella Professionals وO·P·I وghd وBriogeo وNioxin وSebastian Professional وClairol. Wella Professionals هي العلامة التجارية الأولى لصالونات التجميل في العالم، وOPI هي العلامة التجارية الأولى لصالونات الأظافر الاحترافية على مستوى العالم. مع طموحنا لأن نصبح أفضل شركة تجميل في الصناعة، فإننا نلهم المستهلكين ومحترفي التجميل من خلال علاماتنا التجارية ليبدوا ويشعروا ويكونوا على طبيعتهم. نحن نتعامل مع عملية إنشاء المنتج من خلال الجمع الصارم بين العلم والتكنولوجيا والفن لتطوير منتجات قائمة على الأداء، والتي غالبًا ما تتميز بالتكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع، وهي علامة على اختلاف Wella الأسطوري.

من خلال استرشادنا بقيم شركتنا وبهدف تحقيق تأثير إيجابي على الأفراد من خلال منتجاتنا وعلى كوكبنا ومجتمعنا، فإننا نقدم نموًا مستدامًا لجميع الجهات المعنية. نحن ندعم بكل فخر صناعة الصالونات والفنانين والمصممين الذين نخدمهم في 127 دولة نعمل فيها. كل يوم، نؤثر على مجتمع متنوع يضم أكثر من 91 مليون من محبي التجميل ومحترفي الصناعة والمؤثرين الاجتماعيين والسفراء والمتابعين والموظفين والعملاء والموردين في جميع أنحاء العالم. هذه هي عائلتنا Wella. إن إيماننا بأن نكون أفضل من خلال القيام بعمل أفضل يوجه أعمالنا وتقدمنا البيئي والاجتماعي. من خلال مواصلة رحلتنا لتحسين منتجاتنا بشكل مستدام، وتقليل تأثيرنا على البيئة، وخلق ثقافة حيث يقود جميع الموظفين كمالكين يستثمرون في نجاحنا المشترك، فإننا نضمن ازدهار Wella Company للأجيال القادمة. لمزيد من المعلومات حول Wella Company، تفضل بزيارة وتابعنا على LinkedIn و Instagram .

1 استنادًا إلى مبيعات Wella Master Brand بالدولار الأمريكي في دراسة العناية بالشعر في الصالون لعام 2022 لفئة منتجات تلوين الشعر التي نشرتها Kline

2 المصدر: Nielsen، آخر 6 أشهر تنتهي في سبتمبر 2023

3 المصدر: قاعدة بيانات Nielsen، منذ بداية العام حتى 10/28/23

4 المصدر: US NPD يناير - سبتمبر 2023

5 المصدر: Nielsen Discover 52 w/e 11/04/23

6 المصدر: Euromonitor and Kline 2022 CY

7 المصدر: Nielsen Discover 31 يناير - أكتوبر، 2023

8 المصدر: Nielsen Discover 52 w/e 11/04/23

9 المصدر: US NPD يناير - سبتمبر 2023

10 برنامج We Own Our Way (WOW) هو برنامج مزايا مالية يتم دفعه بعد النقل الناجح للملكية الكاملة من مالك الأغلبية لـ Wella Company، KKR, Inc. ويتم تسجيل جميع الموظفين المؤهلين في التوظيف دون الحاجة إلى مساهمة مالية شخصية.

11 استنادًا إلى مبيعات Wella Master Brand بالدولار الأمريكي في دراسة العناية بالشعر في الصالون لعام 2022 لفئة منتجات تلوين الشعر التي نشرتها Kline

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