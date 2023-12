تُظهر Wella Company ثلاث سنوات متتالية من زخم النمو بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية

(BUSINESS WIRE )-- احتفلت اليوم Wella Company، وهي شركة عالمية رائدة مبتكرة في قطاع الشعر والأظافر الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في صناعة التجميل، عامها الثالث كشركة مستقلة، مما يدل على نمو واسع النطاق ومتوازن عبر العلامات التجارية والفئات والجغرافيا. حققت Wella Company نموًا مرتفعًا من رقم واحد بالعملة الثابتة في السنة المالية 2023 (FY23)، التي أغلقت في نهاية يونيو، مما عزز موطئ قدمها كواحدة من أسرع الشركات نموًا في هذا القطاع. تشمل مجموعة Wella Company من العلامات التجارية المتخصصة في مجال الشعر والأظافر وتقنيات التجميل الشهيرة في مجال الشعر والأظافر والجمال Wella Professionals وO·P·I وghd وBriogeo وNioxin وSebastian Professional وClairol.

منذ إنشائها عام 2020، سجلت Wella Company نموًا سنويًا في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. استمرارًا لنجاح علامتها التجارية الرائدة في مجال ألوان الشعر الاحترافية، Koleston Perfect (KP)، التي باعت 1.5 أنبوب في الثانية على مستوى العالم في السنة المالية 23، أنشأت الشركة اعتمادها الاحترافي في مجال الألوان باعتبارها العلامة التجارية الأولى لألوان الصالونات في العالم، وتستمر في الاستثمار في الارتقاء بجوهرها من خلال التوسع في العناية بالشعر، وكذلك عبر مجموعة تقنيات الأظافر والجمال. كما قامت الشركة أيضًا بتنمية مبيعاتها في مجال التجارة الإلكترونية بمعدل يزيد عن ضعف نمو السوق من خلال زيادة الشراكات مع كبار تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية، والاستثمار في بناء العلامة التجارية الرقمية الأولى، والتحسين المستمر لتجربة المستخدم على منصة التجارة الإلكترونية المملوكة لها WellaStore لتلبية احتياجات متخصصي الصالونات.

"بالنظر إلى عام 2023، بدأنا في إدراك فوائد التحولات الناجحة للعلامة التجارية عبر محفظتنا والابتكارات المتقدمة. نشهد أيضًا نضج أعمالنا وتوسعها عبر القنوات والأسواق. صرحت Annie Young-Scrivner، الرئيس التنفيذي لـWella Company، إن جميع علاماتنا التجارية ومناطقنا الجغرافية تنمو بشكل يفوق هذه الفئة، وهو مؤشر على أن لدينا تقدمًا هائلاً لم نحققه بعد. وأضافت: "في السنة المالية 23، قمنا بزيادة أرباحنا وإيراداتنا ووسعنا حصتنا في السوق، ونتوقع أن تستمر السنة المالية 2024 في مسار النمو هذا."

الابتكارات المتقدمة وتجارب العلامات التجارية الحديثة تحقق أعلى المكاسب في الحصص

مع تأسيس Wella Professionals باعتبارها العلامة التجارية الأولى لألوان الصالونات في العالم1، تطالب O·P·I أيضًا بمكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأولى لصالونات الأظافر الاحترافية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعد مجموعة العلامات التجارية لـWella Company رقم 1 في مجال العناية الاحترافية بالشعر في البرازيل، وهي واحدة من أعلى أسواق الشركة نموًا. وقد روجت ابتكارات الشركة للتكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع في العديد من المجالات، مع الاستمرار في رفع مستوى إطلالة وتجربة مجموعة علاماتها التجارية.

لمعالجة مخاوف المستهلكين بشأن تلف الشعر، أطلقت Wella Company ابتكارات ثورية في منتجات الشعر تجمع بين نتائج السرعة والأداء. خط Wella Professionals Ultimate Repair مع منتجها Miracle Hair Rescue ، هو علاج لإصلاح الشعر حاصل على براءة اختراع مع القدرة على عكس تلف الشعر من الداخل والخارج في 90 ثانية. يُعد Ultimate Repair بمثابة دخول Wella Professionals إلى قطاع العناية بالشعر المرموق، وكان واحدًا من أنجح عمليات إطلاق الشركة في مجال الرعاية حتى الآن. بعد بضعة أشهر فقط من طرحه في السوق، اكتسبت Ultimate Repair بسرعة حصة في كل من الصالونات وفي تجارة التجزئة المرموقة. لاستكمال خدمات الطلب داخل الصالونات، يواصل Shinefinity ، منتج التلميع المتخصص والمدخل الجديد للفئة العام الماضي، دفع النمو المتزايد. تمتلك العلامة التجارية الآن أكثر من 40 لونًا في أكثر من 30 سوقًا حول العالم نتيجة لشعبيتها الواسعة.

قامت Wella Professionals بتحديث عبواتها عبر خط العناية بالشعر الخاص بها، بما في ذلك الشامبو والبلسم، مما ساهم في دفع نمو الإيرادات بنسبة مضاعفة على مستوى العالم.

أنشأت ghd، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا التجميل والعلامة التجارية رقم 1 في المملكة المتحدة التي يوصي بها المحترفون في مجال التصميم، فئة جديدة من المنتجات الرطبة إلى الجافة من خلال تقديم ghd Duet Style . يعتبر Duet Style هو أول مصفف شعر 2 في 1 من الرطب إلى الجاف والذي يجفف ويصفف في نفس الوقت دون أي ضرر حراري واستهلاك أقل للطاقة بنسبة 45%. منذ إطلاقه في فبراير، أصبح ghd Duet Style هو المنتج رقم 3 الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية بعد أدوات تصفيف الشعر البلاتينية+ والذهبية.

في مواجهة الاتجاه المتزايد في العناية بفروة الرأس، قدمت Wella Company اثنين من أفضل المشاركين أداءً في هذا المجال. مصل Nioxin Ultimate Power هو علاج فعال للغاية يُترك على فروة الرأس مصمم لتقوية الشعر من الجذور وزيادة تثبيت الشعر. تم إطلاق Nioxin Ultimate Power Serum في شهر مايو في أحد متاجر التجزئة عبر الإنترنت، مسجلاً نموًا مزدوج الرقم في أمريكا الشمالية. يجذب Ultimate Power Serum مستخدمين جدد، حيث أن 93% من المشترين هم مستخدمون لأول مرة للعلامة التجارية Nioxin. تعمل تقييمات المنتج على زيادة التفضيلات، حيث يشارك 91% من المراجعين على موقع واحد أنهم سيوصون به لصديق، وأكثر من نصف المراجعين على موقع آخر يمنحون تقييمات 5 نجوم.

دخل Briogeo ، خط العناية بالشعر الطبيعي والشامل والحائز على جوائز، فئة العناية بفروة الرأس في يناير مع إطلاق Destined for Density ، وهو نظام شامل للعناية بفروة الرأس والشعر لتعزيز كثافة الشعر للحصول على شعر أكثر كثافة وامتلاءً وصحة. حتى الآن، كانت المجموعة - التي تشمل مصل الكثافة والشامبو والبلسم والمكملات الغذائية - هي الإطلاق الأعلى والأفضل أداءً للعلامة التجارية. أصبح منتج SKU البطل، Density Serum، هو رقم SKU رقم 1 للعلامة التجارية في أحد متاجر مستحضرات التجميل المرموقة في أمريكا الشمالية أثناء الإطلاق.

قامت Clairol أيضًا بتجديد العلامة التجارية الأسطورية لتلوين الشعر في المنزل والتي تم عرضها في حملة It's So Me ، وهي جزء من جهد متعدد السنوات لتقديم Clairol إلى جيل جديد من مستخدمي ألوان الشعر التي يمكن صنعها بنفسك. تسلط It's So Me الضوء على مجموعة Clairol الكاملة، بما في ذلك العلامات التجارية التراثية مثل صبغة الشعر الدائمة Nice 'n Easy والابتكارات الجديدة لعام 2023: Natural Instincts Bold وBlonde It Up Crystal Glow Toners وRoot Touch Up Spray 2-in-1. ساعدت هذه المبادرات أعمال تجارة التجزئة في الشعر في الولايات المتحدة على تحقيق مستويات أسهم قياسية بلغت 13.5% في الأشهر الستة الماضية المنتهية في سبتمبر 20232 وأكثر من 10 أشهر من نمو الحصص المتتالية.3

قدمت O·P·I العديد من الابتكارات البارزة هذا العام والتي أدت إلى زيادة حصة O·P·I القياسية في السوق +4 نقاط مشاركة مقابل YA4 في الولايات المتحدة فئة ألوان وعلاجات الأظافر.5 على الصعيد العالمي، تكتسب العلامة التجارية أيضًا حصة عبر كل من قنوات البيع بالتجزئة والمحترفين.6 O·P·I Repair Mode ، وهو علاج لبناء الروابط حاصل على براءة اختراع لإصلاح تلف الأظافر من الداخل في 6 أيام، مدخلاً مهمًا إلى شريحة الأسعار المتميزة وقد تجاوز توقعات مبيعات العام الأول. كان الإطلاق الرئيسي الآخر في الولايات المتحدة هو O·P·I xPRESS/ON Press-On Nails ، الذي نجح في دخول الجزء الأعلى نموًا في مجال الأظافر، والأظافر الاصطناعية. كانت مجموعة O·P·I x Barbie The Movie هذا الربيع أكبر شراكة للأظافر حتى الآن في عام 2023 في الولايات المتحدة.7 ويستمر أول طلاء أظافر طبيعي للعلامة التجارية O·P·I Nature Strong في الحصول على حصة في شركة الغذاء والدواء الأمريكية، قناة جماعية، تصل إلى 35% من إجمالي فئة المنتجات الطبيعية،8 ومبيعات CY 23 حتى الآن في تجارة التجزئة المتميزة بالولايات المتحدة أعلى بأكثر من 2X من العلامة التجارية الرائدة في مجال الأظافر الطبيعية في السوق الشامل.9

إصدارات تقرير الأثر البيئي والاجتماعي الافتتاحي لـ Wella Company اليوم

أصدرت Wella Company اليوم تقرير الأثر البيئي والاجتماعي لعام 2022، وهو أول تحليل مدروس لجهود الشركة للتأثير بشكل إيجابي على الأفراد والكوكب ومن خلال منتجاتها. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:



الأفراد: خلال عام 2023، نجحت Wella Company في نشر برنامج We Own Our Way (WOW)، وهو برنامج واسع النطاق لملكية الموظفين يضمن أن يكون لكل موظف في Wella Company مصلحة مالية خاصة في مستقبل الشركة. الآن، يتمتع موظفو Wella Company على جميع المستويات بفرصة الاستفادة من تكوين الثروات عندما تنجح Wella Company.10 من خلال تحقيق خطوات واسعة في DEIB، قامت الشركة بزيادة التمثيل النسائي إلى 59% بين موظفيها العالميين، و58% في مجلس إدارتها. توصلت الشركة أيضًا إلى التزامها بالمساواة في الأجور بين الجنسين بنسبة 100% في جميع المستويات قبل عام واحد من الهدف.

الكوكب: نظرًا لالتزامها بتقليل البصمة الكربونية وكذلك استخدام المياه والنفايات، قامت Wella Company عام 2022 بخفض انبعاثات الكربون للنطاق 1-2 بنسبة 10% ووصلت إلى الصفر في مكب النفايات في 2 من مصانعها الثلاثة وجميع مراكز التوزيع الثمانية التي يتم التحكم فيها بشكل مباشر. كما خفضت الشركة سحب المياه بنسبة 5.5% والنفايات الناتجة بنسبة 13.7% لكل وحدة منتجة في مصانعها الثلاثة. المنتجات: تشمل المكاسب التي تم تحقيقها أن 80% من مكونات المنتج من حيث الحجم قابلة للتحلل البيولوجي و77% من إجمالي التغليف قابل لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو إعادة التعبئة. وتواصل الشركة أيضًا التحول على مستوى المحفظة إلى التغليف المصنوع من مواد معاد تدويرها، بما في ذلك أنابيب الألومنيوم والصناديق الورقية والأغطية.

صرحت Hilary Crnkovich، الرئيس التنفيذي للاتصالات والاستدامة في Wella Company: "بالنسبة لشركة حديثة للغاية في فترة ولايتنا، نرى أننا نتقدم في رحلتنا المتعلقة بالتأثير البيئي والاجتماعي بالزخم المناسب ونحقق طموحاتنا المعلنة بنزاهة وهدف".

نبذة عن Wella Company

نحن Wella Company، وهي شركة عالمية رائدة مبتكرة في صناعة التجميل تجمع بين تاريخها المميز الذي يزيد عن 140 عامًا وخبرتها في الصناعة ومكانتها الناشئة كشركة رائدة عالية النمو في فئتها. منذ عام 2020، حفزت Wella Company تحول أعمالنا وعلاماتنا التجارية لتصبح واحدة من أسرع الشركات نموًا في قطاع التجميل. تشمل مجموعتنا من العلامات التجارية الرائدة المتخصصة في مجال الشعر والأظافر وتقنيات التجميل المتخصصة والبيع بالتجزئة Wella Professionals وO·P·I وghd وBriogeo وNioxin وSebastian Professional وClairol. Wella Professionals هي العلامة التجارية الأولى لصالونات التجميل في العالم، وOPI هي العلامة التجارية الأولى لصالونات الأظافر الاحترافية على مستوى العالم. مع طموحنا لأن نصبح أفضل شركة تجميل في الصناعة، فإننا نلهم المستهلكين ومحترفي التجميل من خلال علاماتنا التجارية ليبدوا ويشعروا ويكونوا على طبيعتهم. نحن نتعامل مع عملية إنشاء المنتج من خلال الجمع الصارم بين العلم والتكنولوجيا والفن لتطوير منتجات قائمة على الأداء، والتي غالبًا ما تتميز بالتكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع، وهي علامة على اختلاف Wella الأسطوري.

من خلال استرشادنا بقيم شركتنا وبهدف تحقيق تأثير إيجابي على الأفراد من خلال منتجاتنا وعلى كوكبنا ومجتمعنا، فإننا نقدم نموًا مستدامًا لجميع الجهات المعنية. نحن ندعم بكل فخر صناعة الصالونات والفنانين والمصممين الذين نخدمهم في 127 دولة نعمل فيها. كل يوم، نؤثر على مجتمع متنوع يضم أكثر من 91 مليون من محبي التجميل ومحترفي الصناعة والمؤثرين الاجتماعيين والسفراء والمتابعين والموظفين والعملاء والموردين في جميع أنحاء العالم. هذه هي عائلتنا Wella. إن إيماننا بأن نكون أفضل من خلال القيام بعمل أفضل يوجه أعمالنا وتقدمنا البيئي والاجتماعي. من خلال مواصلة رحلتنا لتحسين منتجاتنا بشكل مستدام، وتقليل تأثيرنا على البيئة، وخلق ثقافة حيث يقود جميع الموظفين كمالكين يستثمرون في نجاحنا المشترك، فإننا نضمن ازدهار Wella Company للأجيال القادمة. لمزيد من المعلومات حول Wella Company، تفضل بزيارة وتابعنا على LinkedIn و Instagram .

1 استنادًا إلى مبيعات Wella Master Brand بالدولار الأمريكي في دراسة العناية بالشعر في الصالون لعام 2022 لفئة منتجات تلوين الشعر التي نشرتها Kline

2 المصدر: Nielsen، آخر 6 أشهر تنتهي في سبتمبر 2023

3 المصدر: قاعدة بيانات Nielsen، منذ بداية العام حتى 10/28/23

4 المصدر: US NPD يناير - سبتمبر 2023

5 المصدر: Nielsen Discover 52 w/e 11/04/23

6 المصدر: Euromonitor and Kline 2022 CY

7 المصدر: Nielsen Discover 31 يناير - أكتوبر، 2023

8 المصدر: Nielsen Discover 52 w/e 11/04/23

9 المصدر: US NPD يناير - سبتمبر 2023

10 برنامج We Own Our Way (WOW) هو برنامج مزايا مالية يتم دفعه بعد النقل الناجح للملكية الكاملة من مالك الأغلبية لـ Wella Company، KKR, Inc. ويتم تسجيل جميع الموظفين المؤهلين في التوظيف دون الحاجة إلى مساهمة مالية شخصية.

11 استنادًا إلى مبيعات Wella Master Brand بالدولار الأمريكي في دراسة العناية بالشعر في الصالون لعام 2022 لفئة منتجات تلوين الشعر التي نشرتها Kline

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.