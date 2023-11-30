بعد الصين..زيادة حالات الالتهاب الرئوي عند الأطفال في هولندا

MENAFN - Al Watan) أكد خبراء الصحة الهولنديون إن عدداً كبيرا من الأطفال أصيب بالالتهاب الرئوى منذ أن بدأت المعدلات في الارتفاع في أغسطس، ومعظم الحالات بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً بحسب ما قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الصين كذلك مجموعة الالتهاب الرئوي "الغامضة" الخاصة بها، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن المستشفيات "مكتظة بالأطفال المرضى".

وبيّن المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحية (NIVEL) إن عددًا أكبر من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي كانوا يزورون طبيبهم العام منذ أغسطس.

كما أظهرت بيانات المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحيةNIVEL في 16 نوفمبر أن 103 لكل 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وفي ذروة العام الماضي، كان هناك 58 حالة فقط لكل 100 ألف.

وعادةً ما يحدث المرض - التهاب الرئتين - بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية ويتحسن خلال أسبوعين، السعال وضيق التنفس والحمى هي علامات واضحة، ومع ذلك، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بتوعك شديد، خاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والرضع والأطفال الصغار والذين يعانون من أمراض الرئة.

وأشارت صحيفة ديلى ميل، أن هولندا حاليا تواجه زيادة في حالات الأنفلونزا وكورونا وحالات الفيروس المخلوى التنفسي RSV موضحة، إن جميع الفيروسات الثلاثة يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوين مضيفة، إنه يبدو أيضًا أن انتشار الامراض التنفسية تسبق الصين، والتي لم يتم الإبلاغ عن تزايدها حتى نوفمبر.

وقال عالم الفيروسات في جامعة ريدينج البروفيسور إيان جونز، إنه ليس من الواضح لماذا تشهد هولندا ارتفاعًا في حالات الالتهاب الرئوي - إلا إذا كانوا يتتبعون بياناتهم بشكل أفضل من أي مكان آخر.

تابع: وقد يكون وباء موسميا محليا يصادف أنه يتزامن مع الحالات في الصين، مؤكدا، "يمكن أن يكون للالتهاب الرئوي أسباب عديدة، لذا أشك في أنه يمكن تحليل ذلك بشكل صحيح حتى يتم تحديد العدوى الأساسية.

وقد تم مشاهدة أنماط مماثلة في جميع أنحاء العالم، حيث أدت التدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا - مثل أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي، وحالات الإغلاق - إلى وقف انتشار الفيروسات الموسمية النموذجية، ونتيجة لذلك، انخفضت المناعة ضد البكتيريا بين السكان، مما يعني أن الناس أصبحوا أكثر عرضة للخطر مع رفع التدابير.

ويرى المسؤولون أن السبب في ارتفاع معدلات الأراض التنفسية بين الأطفال تعود إلى: المفطورة الرئوية وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وكورونا.