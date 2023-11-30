انطلاق فعاليات نور الرياض

(MENAFN
- Al Watan) يستعد سكان العاصمة الرياض للانطلاق إلى فعاليات نور الرياض التي تبدأ من اليوم وتستمر حتى 16 ، بتواجد أكثر من 120 عمل فني بمشاركة أكثر من 100 فنان من 35 دولة من مختلف أنحاء العالم من بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًا.
وكانت الانطلاقه كانت من خلال إقامة عرض خاص في مركز الملك عبدالله المالي تمهيدًا لانطلاق احتفال نور الرياض، تضمّن عروض فنية بطائرات الدرون وعروض موسيقية، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام الدولي والإقليمي والمحلي والفنانين
وشعار نور الرياض لهذا العام هو "قمرا، على رمال الصحراء" وستكون الفعاليات في 5 مراكز في العاصمة وهي: مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ومتنزه سلام، ووادي حنيفة، ووادي نمار، وحي جاكس بالدرعية.
ويضم الاحتفال معرض مصاحب تحت عنوان "الإبداع ينورونا، والمستقبل يجمعنا" في حي جاكس، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 مارس، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان
واوضح المدير التنفيذي لبرنامج الرياض آرت، المهندس خالد الهزاني: "يحقق احتفال نور الرياض طموح العاصمة الفني في تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح، مُقدمًا للزوار تجارب فنية مذهلة لا تنسى.
كما يضم الاحتفال أعمال فنية وأنشطة متنوعة ضمن برنامج الشراكة المجتمعية، " مؤكدًا بأن الاحتفال يساهم في الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة المملكة، والاحتفاء بالإبداع وتقديم الفنّ للمجتمع، ويُعد بمثابة منصّة للتبادل الفنّي والثقافي لتحقيق أهداف برنامج "الرياض آرت" ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في المملكة.
ويمكن لزوّار احتفال نور الرياض الوصول إلى كافة الفعاليات وحجز التذاكر المخصصة لكافة المراكز مجانًا عبر الموقع الرسم للرياض آرت.
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