-->

Friday, 01 December 2023 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق فعاليات نور الرياض

11/30/2023 4:16:05 AM
(MENAFN- Al Watan) يستعد سكان العاصمة الرياض للانطلاق إلى فعاليات نور الرياض التي تبدأ من اليوم وتستمر حتى 16 ، بتواجد أكثر من 120 عمل فني بمشاركة أكثر من 100 فنان من 35 دولة من مختلف أنحاء العالم من بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًا.
وكانت الانطلاقه كانت من خلال إقامة عرض خاص في مركز الملك عبدالله المالي تمهيدًا لانطلاق احتفال نور الرياض، تضمّن عروض فنية بطائرات الدرون وعروض موسيقية، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام الدولي والإقليمي والمحلي والفنانين
وشعار نور الرياض لهذا العام هو "قمرا، على رمال الصحراء" وستكون الفعاليات في 5 مراكز في العاصمة وهي: مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ومتنزه سلام، ووادي حنيفة، ووادي نمار، وحي جاكس بالدرعية.
ويضم الاحتفال معرض مصاحب تحت عنوان "الإبداع ينورونا، والمستقبل يجمعنا" في حي جاكس، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 مارس، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان
واوضح المدير التنفيذي لبرنامج الرياض آرت، المهندس خالد الهزاني: "يحقق احتفال نور الرياض طموح العاصمة الفني في تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح، مُقدمًا للزوار تجارب فنية مذهلة لا تنسى.
كما يضم الاحتفال أعمال فنية وأنشطة متنوعة ضمن برنامج الشراكة المجتمعية، " مؤكدًا بأن الاحتفال يساهم في الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة المملكة، والاحتفاء بالإبداع وتقديم الفنّ للمجتمع، ويُعد بمثابة منصّة للتبادل الفنّي والثقافي لتحقيق أهداف برنامج "الرياض آرت" ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في المملكة.
ويمكن لزوّار احتفال نور الرياض الوصول إلى كافة الفعاليات وحجز التذاكر المخصصة لكافة المراكز مجانًا عبر الموقع الرسم للرياض آرت.

MENAFN30112023000089011017ID1107514657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث