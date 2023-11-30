هل تكسر مبيعات السيارات في السوق السعودي 800 ألف سيارة هذه السنة؟

(MENAFN
- Al Watan) سوق السيارات في المملكة العربية السعودية يعتبر واحداً من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ يحتضن عدد كبير من العلامات المختلفة ما بين الياباني والصيني والأمريكي والأوروبي وغيرها من العلامات والصناع الذي يستهدفون سوقنا، فهو من الأسواق الواعدة التي تحظى بدعم كبير من قبل قيادتنا الحكيمة، وقد شهدنا حصاد هذا الدعم في أرقام قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في السعودية خلال الأشهر الماضية في الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2023 مقارنة بمبيعات السنة الماضية 2022 من نفس الفترة.
وبحسب إحصائية تم نشرها عبر شبكة المربع نت - أكبر شبكة متخصصة في أخبار السيارات ومتابعتها في السوق السعودي - فإنه قد بلغ عدد السيارات التي تم بيعها في المملكة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 547,873 سيارة، لتحقق زيادة حوالي 97,997 سيارة عن سنة 2022 من نفس الفترة، إذ حققت ارتفاع بنسبة 20.7% ، فقد بلغت مبيعات سنة 2022 من نفس الفترة 449,876 سيارة حيث من المتوقع ان تكسر هذه السنة مبيعات السيارات 800,000 الف سيارة.
وجاءت السيارات اليابانية والكورية في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، وتلاها العلامات الأمريكية والصينية، فهناك منافسة شرسة في سوق السيارات السعودي ما بين كبرى العلامات إذ تسعى جميعها لتلبية الطلب وإرضاء مختلف الأذواق، نظراً للقوة التي يتمتع بها السوق السعودي في هذا القطاع.
وإليكم ترتيب العلامات الأكثر مبيعاً، فقد تصدرت هذه العلامات بالترتيب رأس القائمة:
1. تويوتا (يابانية)
2. هيونداي (كوريا الجنوبية)
3. نيسان (يابانية)
4. كيا (كوريا الجنوبية)
5. ايسوزو (يابانية)
6. فورد (أمريكية)
7. شانجان (صينية)
8. جيلي (صينية)
9. مازدا (يابانية)
10. سوزوكي (يابانية)
في السياق نفسه، قد ذكر موقع شبكة السيارات الصينية المتخصص في العلامات الصينية، أن هناك مجموعة كبيرة من العلامات الصينية في السوق السعودي بدأت في الاستحواذ على حصة أكبر عن الفترات السابقة، فنجد أن هناك علامتين صينيتين من ضمن أعلى 10 علامات.
وبالعودة ايضاً إلى سوق السيارات المستعملة في السعودية، فقد شهدت الأسعار انخفاض بسيط، وذلك بعد جولة داخل تطبيق مستعمل إحدى المنصات الكبرى المتخصصة في بيع وشراء سيارات مستعملة من أصحابها أونلاين ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى توفر اغلب السيارات المطلوبة لدى الوكيل.
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