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هل تكسر مبيعات السيارات في السوق السعودي 800 ألف سيارة هذه السنة؟

11/30/2023 4:16:05 AM
(MENAFN- Al Watan) سوق السيارات في المملكة العربية السعودية يعتبر واحداً من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ يحتضن عدد كبير من العلامات المختلفة ما بين الياباني والصيني والأمريكي والأوروبي وغيرها من العلامات والصناع الذي يستهدفون سوقنا، فهو من الأسواق الواعدة التي تحظى بدعم كبير من قبل قيادتنا الحكيمة، وقد شهدنا حصاد هذا الدعم في أرقام قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في السعودية خلال الأشهر الماضية في الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2023 مقارنة بمبيعات السنة الماضية 2022 من نفس الفترة.
وبحسب إحصائية تم نشرها عبر شبكة المربع نت - أكبر شبكة متخصصة في أخبار السيارات ومتابعتها في السوق السعودي - فإنه قد بلغ عدد السيارات التي تم بيعها في المملكة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 547,873 سيارة، لتحقق زيادة حوالي 97,997 سيارة عن سنة 2022 من نفس الفترة، إذ حققت ارتفاع بنسبة 20.7% ، فقد بلغت مبيعات سنة 2022 من نفس الفترة 449,876 سيارة حيث من المتوقع ان تكسر هذه السنة مبيعات السيارات 800,000 الف سيارة.
وجاءت السيارات اليابانية والكورية في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، وتلاها العلامات الأمريكية والصينية، فهناك منافسة شرسة في سوق السيارات السعودي ما بين كبرى العلامات إذ تسعى جميعها لتلبية الطلب وإرضاء مختلف الأذواق، نظراً للقوة التي يتمتع بها السوق السعودي في هذا القطاع.
وإليكم ترتيب العلامات الأكثر مبيعاً، فقد تصدرت هذه العلامات بالترتيب رأس القائمة:
1. تويوتا (يابانية)
2. هيونداي (كوريا الجنوبية)
3. نيسان (يابانية)
4. كيا (كوريا الجنوبية)
5. ايسوزو (يابانية)
6. فورد (أمريكية)
7. شانجان (صينية)
8. جيلي (صينية)
9. مازدا (يابانية)
10. سوزوكي (يابانية)
في السياق نفسه، قد ذكر موقع شبكة السيارات الصينية المتخصص في العلامات الصينية، أن هناك مجموعة كبيرة من العلامات الصينية في السوق السعودي بدأت في الاستحواذ على حصة أكبر عن الفترات السابقة، فنجد أن هناك علامتين صينيتين من ضمن أعلى 10 علامات.
وبالعودة ايضاً إلى سوق السيارات المستعملة في السعودية، فقد شهدت الأسعار انخفاض بسيط، وذلك بعد جولة داخل تطبيق مستعمل إحدى المنصات الكبرى المتخصصة في بيع وشراء سيارات مستعملة من أصحابها أونلاين ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى توفر اغلب السيارات المطلوبة لدى الوكيل.

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