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الطاقة تحقّق المستوى الرابع في تقييم التميز والنضج في إدارة المشروعات P3m3

11/30/2023 4:16:04 AM
(MENAFN- Al Watan) حققت وزارة الطاقة المستوى الرابع، من أصل خمسة مستويات، في تقييم التميز والنضج في إدارة المشروعات (P3M3)، الصادر عن منظمة "أكسيلوس" البريطانية (Axelos) المتخصصة عالمياً في معايير إدارة المشروعات، ويعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة باتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتم التقييم عبر سبعة محاور رئيسة تشمل؛ الحوكمة التنظيمية، والرقابة الإدارية، وإدارة تحقيق المنافع، وإدارة المخاطر، وإدارة ذوي العلاقة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد.
يذكر أن المستوى الرابع، الذي حققته الوزارة، يُعدّ أعلى مستوى حققته أي جهةٍ حكومية أو خاصة في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن المتوسط العالمي، لأكثر من 1000 جهة خضعت لهذا التقييم، هو المستوى الثاني، الأمر الذي يؤكّد مدى تقدم الوزارة في مجال إدارة المشروعات. وتأتي هذه النتيجة تتويجاً لسعي الوزارة المستمر نحو تطوير أدائها، وتعزيز حوكمة عملياتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار إسهاماتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030".

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